台大院長吳明賢8月起改任醫學院長 最後院內信：醫療是利他志業

台大醫院院長吳明賢將於8月1日起接任台大醫學院長職位，他在最後一篇發布的院內信提到，台大醫院的經營管理哲學在追求全體員工物質與精神兩方面幸福的同時，還能為人類社會的進步與發展做出貢獻，期待每位台大人把台大醫院當作「自己公司」，「把自己當作一個經營者而努力工作，萌生真正的夥伴意識、職業倫理和個人素質。」

吳明賢在臉書提到，他8月1日起要換工作了，一直以來他把醫院當作「最好的修行場所」，身體因工作規律變得更健康，心態因為工作變得更自信，氣質因為工作而變得更獨特；在歷練不同職位後，他發現每個人會長大3次，第一次是發現自己不是世界中心時，第二次是發現即使再怎麼努力，終究會對一些事感到無能為力，第三次是明明知道無能為力，還是會盡力爭取。

吳明賢平均每2周寫一篇公開信給全院同仁，赴醫學院就任前，他再次發出公開信勉勵院內同仁，其中提到，5年來他與院內醫護共同度過新冠疫情嚴苛考驗，完成名列前茅的醫學中心評鑑，協助新竹、雲林2加分院通過醫學中心、準醫學中心評鑑，讓台大醫療體系在服務、教學、研究方面，繼續引領全台，並擴大照顧病人範圍，「跨出常德街、跨越濁水溪，澤及更多台灣民眾。」

「教育與傳承是我一輩子志業。」吳明賢提到，他很高興選擇台大醫院作為公職服務之處，完成這些工作，不是一人努力與功勞，感謝台大醫院每一位員工及長官對他的信任，假如台大是一支球隊，他很榮幸擔任總教練，「這裡不僅有許多偉大球員，更有一群相互信任的人，個人可以作為團隊中流砥柱，卻不能取代整個團隊，進步動力也來自於「和我們在乎的人一起工作。」

吳明賢表示，身處高度變動、不確定年代，有些硬道理是不會變動的，人才、制度和文化，才是永續經營的核心，好的經營團隊、組織結構，加上正確價值觀、中心思想，才能產生對的營運策略，「醫療不只是治療和診斷，更是對生命體悟與陪伴，而且是利他志業，而利他受益最多的是自己。」台大醫院以病人為中心、服務為目的，「賺錢只是順便。」

「我沒有離開醫院，只是由『洋基隊總教練變成農場總教練。』」吳明賢說，他仍會為打造一個更好的台大醫療體系，與院內同仁並肩作戰，並強調「人才是關鍵、團隊是根本、文化是靈魂、創新為發展、傳承為永續」，盼院內所有同仁以同樣愛護台大的心，支持新任院長余忠仁，共同為台大醫院永續盡心竭力。