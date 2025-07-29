44歲男突心肌梗塞「昏倒才知病」 從鬼門關救回列教科書等級奇蹟

彰化縣44歲黃姓男子在工廠上班時，因心肌梗塞昏倒，失去呼吸心跳，在同地上班的弟弟趕來做心肺復甦術，之後由消防員接手急救並送往彰濱秀傳醫院急救，醫院使用急救復甦高階機器精準救治，最後將黃男從鬼門關救回來，住院17天順利出院，堪稱是「教科書等級」的急救成果。

黃男指出，事發當天因身體不適提早下班，在車子駕駛座上就昏過去，被人發現後已沒有呼吸心跳，被通報119，他的弟弟也立即趕到為他做CPR（心肺復甦術）。

消防局派遣線西消防分隊小隊長邱傳勇、隊員簡至軒與義消陳宥瑋到場，接手做CPR，還使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊2次，一路送到彰濱秀傳急診室，濱秀進一步使用經食道超音波（TEE）確認壓胸位置，讓黃男順利恢復心跳。

黃男說，他長時間吃素，但會抽菸，在昏倒後才知道自己心肌梗塞，現在他戒菸也戒掉含糖飲料，飲食變清淡，希望陪孩子長大。

黃男今天特別到彰濱秀傳醫院送花給醫療團隊，感謝所有醫療人員的幫助。彰濱秀傳急診主任陳家慶指出，患者到院後研判可能心臟主要血管已完全阻塞，醫師緊急啟用葉克膜提供體外循環支持，並立即開通血管並置放支架，歷經一連串搶救，成功將患者從死神手中奪回生命。

彰化消防局救護科長周雍華說，此案從案發現場到急診、心導管室與加護病房，每一環節皆緊密銜接，患者康復後沒有神經方面損傷，堪稱現代醫療救命的典範是且教科書等級的急救奇蹟。

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