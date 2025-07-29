喝錯茶傷全身？ 醫師點名4種高風險喝法：隔夜、濃茶全中招

不少人習慣喝茶養生，但喝錯方式或選錯茶，反而可能傷身，減重專科醫師邱正宏在YouTube頻道提醒，四種情況下的茶可能暗藏健康危機，包括：隔夜茶、農藥殘留、茶葉發霉變質，以及泡得太濃的茶。他也特別強調，泡茶的「第一泡」應倒掉，才能降低風險。

邱正宏指出，茶葉在高溫熱水沖泡後若放在室溫下過夜，很容易滋生細菌、變質，出現渾濁或酸味，喝下肚恐引發腸胃不適，他建議若要冷泡，可用冰水或冷水浸泡，並存放在冰箱中保存。

第二種風險則來自農藥殘留過量，茶葉在栽種過程中可能使用農藥，若未經妥善處理便泡來喝，恐造成健康隱憂，邱正宏建議選擇經過檢驗、有產銷履歷的茶葉，並再次提醒，沖泡時應先倒掉第一泡熱水，進一步減少農藥殘留。

第三是茶葉發霉或變質，若泡出來的茶湯有異味、混濁、顏色不自然，可能代表茶葉受潮發霉，進而產生黃麴毒素或細菌毒素，這類物質被列為一級致癌物，會對肝臟造成嚴重損傷，邱正宏提醒，正常茶湯應該是清澈、帶有自然清香，若出現異常就不該飲用。

最後則是茶泡得過濃，邱正宏指出，過量的咖啡因、單寧酸與茶鹼，會導致心悸、焦慮、失眠，甚至讓腸胃不適，特別是有胃食道逆流或腸胃疾病的人，更應避免空腹喝濃茶，此外，單寧酸還會影響鐵質吸收，因此貧血患者、孕婦、發育中的青少年，也應避免喝過濃的茶。