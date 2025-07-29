腸病毒增1重症1死！全是伊科病毒11型 羅一鈞：流行期延至8月底

疾管署今公布最新統計，新生兒腸病毒上周增加二名重症個案，其中一人死亡。疾管署發言人羅一鈞說，死亡病童是中部一名男嬰，為早產及呼吸窘迫，出生當日即被收住新生兒加護病房，出生後第4天活動力下降、呼吸急促、血小板低下等症狀，隔日就不幸死亡，經確認感染伊科病毒11型。今年感染伊科病毒11型死亡的新生兒已達6例。

今年腸病毒重症累計11例，共含7死，重症病例數為6年同期最高，其中新生兒占8例，含6死，均為伊科病毒11型重症。羅一鈞指出，國內2018年5至7月，也曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，造成7例新生兒重症個案、其中6例死亡。

疾管署防疫醫師林詠青表示，今天公布二名個案，一名為南部男嬰，7月上旬出生，個案媽媽生產前後都沒有相關症狀，但疫調顯示，男嬰的手足跟爸爸有發燒、咳嗽症狀，所以醫療院所有所警覺，男嬰出生後就移入嬰兒房觀察。男嬰一開始頻繁發燒、還有呼吸中止，且肝指數上升、血小板及血氧下降，但轉加護病房治療後，症狀改善，住院二周後康復出院。

另一名中部早產男嬰，媽媽在生產前一周有發燒、咳嗽症狀，男嬰本身因早產及呼吸窘迫，出生即被收住新生兒加護病房，之後又出現活力下降、呼吸急促、血小板低下等症狀，生命徵象一直不穩定，雖然插管治療仍不幸死亡。

羅一鈞說，國內上一次公布有腸病毒重症個案發生，為7月1日，時隔四周後今天又新增二例，代表疾管署原先觀察腸病毒重症有趨緩的現象再起變化，因於同時又出現重症跟死亡個案，且目前社區流行的病毒以伊科11型為第一名，可見流行還沒有結束。

羅一鈞表示，新生兒腸病毒檢出伊科病毒的件數已慢慢下降，但流行尚未結束，原先預估流行期至7月底，但目前會再延長一個月，流行期將至8月底。經疫調發現，此二名個案的家人在孕婦生產前，均有發燒、感冒等症狀，研判感染來源為家庭成員，且於周產期遭到感染所致。

為避免家中新生兒感染腸病毒，疾管署建議，盡量謝絕訪客，也謝絕親朋好友對新生兒抱抱親親，並盡量避免讓新生兒出入人潮眾多的公共場所，如家人有症狀請自我隔離或做好防護，盡量不接觸新生兒，當家人工作或外出後返家先更衣洗手，在摟抱、餵食新生兒前，務必以肥皂正確洗手，同時多保持環境清潔，定期清消嬰兒的玩具和生活用品，當新生兒出現發燒、活力不佳、進食下降等症狀，應盡速送醫。

如自己或家中有快到預產期的孕婦，建議若出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉等症狀，應盡速就醫並主動告知醫師，若家人有症狀請自我隔離或做好防護，盡量不接觸孕婦，同時避免出入人潮眾多的公共場所、避免接觸有症狀的人士，建議勤洗手、戴口罩，保持環境清潔。

因應新生兒腸病毒疫情，疾管署依「114年腸病毒流行疫情應變計畫」於6月17日成立應變工作小組，與地方政府共同執行各項應變策略，全國共有89家腸病毒重症責任醫院確保腸病毒重症不漏接，衛生局持續辦理托嬰中心和產後護理之家感控查核。

據統計，今年共辦理486家托嬰中心和55家產後護理之家感管查核，分別占所有機構數的27%和22%，目前已完成查核的473家托嬰中心和51家產後護理之家，全數合格。全國1770家托嬰中心和251家產後護理之家也已依疾管署要求於7月15日前完成腸病毒防疫自我查檢。