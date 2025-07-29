稀釋漂白水當水喝！台中知名冰淇淋店3顧客1女員工疑誤飲 送急診

台中市一間知名連鎖冰淇淋店昨驚傳離譜食安事件，有4人疑似誤把店內稀釋過後漂白水當飲用水喝，出現喉嚨刺痛、連呼吸都不舒服等症狀送急診。台中醫院證實，其中一名男顧客、一名女服務生送到台中醫院救治；台中市食安處說，已接獲訊息處理中。

據了解，一名男顧客在昨天中午帶孩子到這家冰淇淋店內用餐，因口渴向店員索取白開水，沒想到飲用後，不但聞到刺鼻異味，喉嚨刺痛、呼吸都順，驚覺水有問題，向店員反映，由店員陪同就醫，另也傳出店內另有一對年輕情侶也誤飲送醫。一名女店員也因好奇也喝了一口，隨即掛號急診。

衛福部台中醫院說明，院方收治2人，一人為成年男顧客，另一人為女店員，二人都是由店方人員陪同，向醫師自述是「喝了怪味水」，但沒有帶來喝過的「水杯和裡頭的水」。

台中醫院急診室表示，一名4旬男子與一名2旬女子昨天中午自行到急診室就醫，兩人自述誤喝到稀釋後次氯酸水，其中女患者有噁心想吐之不適，院方立即幫2人抽血、口腔與食道黏膜、照X光等檢查，並未發現口腔與食道黏膜破損，經留觀無大礙後開藥治療，並叮嚀兩人返家後如出現腹瀉不止、胸腹疼痛加劇或是腸胃道出血、呼吸急促等症狀應立即返院就醫。

台中醫院急診室說明，誤食次氯酸水後的處理方式，保持鎮定並評估意識，若誤食者意識清楚，可立即飲用約120至240CC的水或牛奶，以稀釋次氯酸水，切勿催吐，若誤食者出現意識不清、吐血、吞嚥困難、嚴重腹痛、呼吸困難或持續咳嗽，或者皮膚、眼睛接觸後有燒灼感、發炎反應，且沖洗後仍不適請立即就醫，並請 攜帶誤食的產品包裝，以便醫護人員了解成分和濃度，進行正確的診斷和治療。

男顧客表示，經初步診斷為「攝入稀釋漂白水，屬腐蝕性鹼類物質中毒反應」，幸好劑量極小，經抽血、打針及初步藥物治療後，無生命危險，他接受治療至昨天下午4時許才出院返家，但仍感吞嚥疼痛，進食時如灼傷，今天更出現聲音沙啞「燒聲」、喉嚨腫脹等後遺症。

男顧客認為，至今店家仍未正面回應與道歉，僅要消費者自行觀察身體狀況，他已向消保官提出投訴；據了解，以往曾有餐廳員工將稀釋漂白水放入水瓶作為清潔用途，另名員工誤以為是飲用水提供給客人，導致客人喝下後，出現喉嚨痛等症狀，被診斷為急性中毒，需住院觀察的案例，但此案發生原因為何仍待進一步釐清。