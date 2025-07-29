快訊

2026藍白合有譜？他曝北市合作空間 這2縣市長也有機會

林德福控票數抄反「僅這1里同意罷免」 中選會回應了

被移動過？新莊行李箱藏屍命案 發現人推測從中環路被丟進水溝

聽新聞
0:00 / 0:00

稀釋漂白水當水喝！台中知名冰淇淋店3顧客1女員工疑誤飲 送急診

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
衛福部台中醫院急診處。記者趙容萱／攝影
衛福部台中醫院急診處。記者趙容萱／攝影

台中市一間知名連鎖冰淇淋店昨驚傳離譜食安事件，有4人疑似誤把店內稀釋過後漂白水當飲用水喝，出現喉嚨刺痛、連呼吸都不舒服等症狀送急診。台中醫院證實，其中一名男顧客、一名女服務生送到台中醫院救治；台中市食安處說，已接獲訊息處理中。

據了解，一名男顧客在昨天中午帶孩子到這家冰淇淋店內用餐，因口渴向店員索取白開水，沒想到飲用後，不但聞到刺鼻異味，喉嚨刺痛、呼吸都順，驚覺水有問題，向店員反映，由店員陪同就醫，另也傳出店內另有一對年輕情侶也誤飲送醫。一名女店員也因好奇也喝了一口，隨即掛號急診。

衛福部台中醫院說明，院方收治2人，一人為成年男顧客，另一人為女店員，二人都是由店方人員陪同，向醫師自述是「喝了怪味水」，但沒有帶來喝過的「水杯和裡頭的水」。

台中醫院急診室表示，一名4旬男子與一名2旬女子昨天中午自行到急診室就醫，兩人自述誤喝到稀釋後次氯酸水，其中女患者有噁心想吐之不適，院方立即幫2人抽血、口腔與食道黏膜、照X光等檢查，並未發現口腔與食道黏膜破損，經留觀無大礙後開藥治療，並叮嚀兩人返家後如出現腹瀉不止、胸腹疼痛加劇或是腸胃道出血、呼吸急促等症狀應立即返院就醫。

台中醫院急診室說明，誤食次氯酸水後的處理方式，保持鎮定並評估意識，若誤食者意識清楚，可立即飲用約120至240CC的水或牛奶，以稀釋次氯酸水，切勿催吐，若誤食者出現意識不清、吐血、吞嚥困難、嚴重腹痛、呼吸困難或持續咳嗽，或者皮膚、眼睛接觸後有燒灼感、發炎反應，且沖洗後仍不適請立即就醫，並請 攜帶誤食的產品包裝，以便醫護人員了解成分和濃度，進行正確的診斷和治療。

男顧客表示，經初步診斷為「攝入稀釋漂白水，屬腐蝕性鹼類物質中毒反應」，幸好劑量極小，經抽血、打針及初步藥物治療後，無生命危險，他接受治療至昨天下午4時許才出院返家，但仍感吞嚥疼痛，進食時如灼傷，今天更出現聲音沙啞「燒聲」、喉嚨腫脹等後遺症。

男顧客認為，至今店家仍未正面回應與道歉，僅要消費者自行觀察身體狀況，他已向消保官提出投訴；據了解，以往曾有餐廳員工將稀釋漂白水放入水瓶作為清潔用途，另名員工誤以為是飲用水提供給客人，導致客人喝下後，出現喉嚨痛等症狀，被診斷為急性中毒，需住院觀察的案例，但此案發生原因為何仍待進一步釐清。

店員 中醫 漂白水

延伸閱讀

罷免開票結果／以些微差距守住席次 葉元之：我沒被打倒「公道自在人心」

他以為卡痰張嘴照鏡…竟見「黑影蠕動」！醫揭真相超驚嚇

開幕才3天…台中豐原這間烤鴨店疑食物中毒14人送醫 食安處稽查：勒令停業

影／女遊客土耳其買冰淇淋遭性騷擾 店員將甜筒插入「事業線」

相關新聞

3種食物不甜卻讓血糖狂飆！營養師示警「隱形地雷」：恐害你糖尿病

許多人以為「不吃甜」就能遠離糖尿病，但營養師提醒，糖尿病並非僅由甜食引起，真正要注意的是隱藏在日常飲食中的高碳水化合物與隱形糖分。營養師劉雅惠指出，包括勾芡食物、油炸物及各式醬料，雖然吃起來不甜，卻會讓血糖劇烈波動，長期攝取恐增加糖尿病風險。

稀釋漂白水當水喝！台中知名冰淇淋店3顧客1女員工疑誤飲 送急診

台中市一間知名連鎖冰淇淋店昨驚傳離譜食安事件，有4人疑似誤把店內稀釋過後漂白水當飲用水喝，出現喉嚨刺痛、連呼吸都不舒服等...

台大院長吳明賢8月起改任醫學院長 最後院內信：醫療是利他志業

台大醫院院長吳明賢將於8月1日起接任台大醫學院長職位，他在最後一篇發布的院內信提到，台大醫院的經營管理哲學在追求全體員工...

44歲男突心肌梗塞「昏倒才知病」 從鬼門關救回列教科書等級奇蹟

彰化縣44歲黃姓男子在工廠上班時，因心肌梗塞昏倒，失去呼吸心跳，在同地上班的弟弟趕來做心肺復甦術，之後由消防員接手急救並...

腸病毒增1重症1死！全是伊科病毒11型 羅一鈞：流行期延至8月底

疾管署今公布最新統計，新生兒腸病毒上周增加二名重症個案，其中一人死亡。疾管署發言人羅一鈞說，死亡病童是中部一名男嬰，為早...

台南首例！6旬男染類鼻疽竟是「吸進來」 羅一鈞：糖尿病影響甚巨

丹娜絲颱風後，類鼻疽疫情升溫，衛福部疾管署今公布上周增加4例類鼻疽案例，高雄3例、台南1例，年齡50多歲至80多歲，均為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。