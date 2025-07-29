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別把薑當配角！營養師揭「抗發炎3大成分」 抗老、護心、減痛全都來

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師指出，每天攝取生薑，將有助於降低發炎、保護關節、減少疼痛和穩定血糖。示意圖／Ingimage
營養師指出，每天攝取生薑，將有助於降低發炎、保護關節、減少疼痛和穩定血糖。示意圖／Ingimage

別再把生薑當成只是「煮湯用的辛香料」了！營養師指出，生薑是抗發炎飲食中的第一主角，每天攝取生薑，將有助於降低發炎、保護關節、減少疼痛和穩定血糖。

薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」PO文指出，生薑的抗發炎效果連科學期刊都證實，據《Cytokine》在2020年整合16項隨機對照試驗、共1010位受試者的分析指出，平均每日補充750～2000毫克的生薑，能大大降低C反應蛋白、TNF-α、IL-6等發炎指標。這表示生薑能有效降低慢性發炎反應的活躍程度，有助控制代謝症候群、心血管疾病、關節發炎與糖尿病風險。

薛曉晶指出，薑含有薑辣素、薑烯酚與Zingerone三大成分，薑辣素為生薑的主要活性物質，具有強力抗氧化與抗發炎作用；薑烯酚為加熱後生成的成分，抗發炎效果更強，適合用於舒緩經痛與神經疼痛調理；Zingerone則具有神經保護、改善腸胃道與提升免疫力的效果。

至於每日該攝取多少薑？薛曉晶表示，依臨床試驗的劑量推估，建議每日攝取15～30克的薑，約為8～15片的薄薑片，並可搭配蛋白質與油脂食材一起吃，例如牛奶、豆腐、雞肉、橄欖油，吸收會更好，切記別空腹吃薑，以免刺激胃部，同時也避免油炸後再高溫回鍋，以免其活性成分流失。

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