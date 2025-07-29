別把薑當配角！營養師揭「抗發炎3大成分」 抗老、護心、減痛全都來

不少人習慣喝茶養生，但喝錯方式或選錯茶，反而可能傷身，減重專科醫師邱正宏在YouTube頻道提醒，四種情況下的茶可能暗藏健康危機，包括：隔夜茶、農藥殘留、茶葉發霉變質，以及泡得太濃的茶。他也特別強調，泡茶的「第一泡」應倒掉，才能降低風險。

2025-07-29 17:06