台南首例！6旬男染類鼻疽竟是「吸進來」 羅一鈞：糖尿病影響甚巨

丹娜絲颱風後，類鼻疽疫情升溫，衛福部疾管署今公布上周增加4例類鼻疽案例，高雄3例、台南1例，年齡50多歲至80多歲，均為男性，尚無死亡個案。其中，台南首例類鼻疽案例為一名60多歲男子，他只在颱風前至家戶周遭巡視，那時風雨不大，颱風期間未外出也未接觸汙水汙泥，研判是吸入性感染，目前病情嚴重於加護病房治療中。

羅一鈞說，該名個案連續5天出現發燒、胸悶症狀，直到第5天才到醫院急診就醫，並於急診留觀4天，因患者有糖尿病、心血管疾病病史，症狀出現時，原以為是感染引起心血管疾病問題，但在急診留觀期間，經血液培養檢出類鼻疽桿菌，研判應與患者的糖尿病未好好控制有關。

經治療後，患者症狀已緩解，預計今天轉入普通病房，此個案上周新增個案中最嚴重的一位。另，兩例住院、一例是沒有住院而是在門診治療。羅一鈞表示，疫調發現，該名男子於颱風前，有到家戶周遭巡視，那時風雨不大，也沒有接觸汙水汙泥，颱風期間也沒有外出，研判為吸入性感染所致。

疾管署統計，今年累計本土32例為歷年，已有統計的23年來同期新高，32例縣市分布，以高雄市最多達25例，其次為台中4例、台南2例、屏東1例，其中2例死亡，均為丹娜絲颱風後高雄個案。

關於今年類鼻疽疫情，羅一鈞說，丹娜絲颱風過後，類鼻疽共累計10例，包括高雄9例、台南1例，其中含2例死亡。過去颱風後最大類鼻疽疫情，為去年凱米颱風後一個月增加類鼻疽69例，其中13例死亡，死亡率達18.8%。

羅一鈞表示，今年颱風季尚未結束，又有西南氣流來臨，今年的風險特別高，對於類鼻疽疫情「不敢太樂觀」，未來一個月仍不可掉以輕心，如果今年又有強烈颱風登陸，並引起大規模淹水，個案數不排除超過去年凱米颱風後的個案數，恐引發大規模疫情。

類鼻疽桿菌存在於土壤、水池、積水環境中，常見為皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染，但也可經由吸入受汙染的塵土而感染，颱風過後因泥土受到翻攪，讓原本存在於深層土壤的類鼻疽桿菌，跑到土壤表層，常為吸入性感染。

類鼻疽高風險族群為糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人，重症機率較高，常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需盡速以適當的抗生素治療，有上述慢性病者，如出現發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫。

羅一鈞說，豪雨淹水後，請注意防範三大類疫病，包括類鼻疽、鉤端螺旋體病、破傷風，此都是接觸汙水、汙泥感染，建議預防請穿雨鞋或防水長靴、戴防水手套及口罩，勿赤腳或僅穿拖鞋以免受傷感染。另，飲水不潔引起的腸胃炎等腸道傳染病也請多加注意，提醒清消蓄水池、飲用水需煮沸或用市售瓶裝水。而積水孳生病媒蚊引發的登革熱疫情，預防請巡、倒、清、刷，清除積水容器。