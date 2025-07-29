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學歷高≠腦力好到老！ 33國研究曝「記憶力強者」真正關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人相信，學歷越高的人，年老後大腦也會「比較耐用」，然而真相卻並非如此。示意圖／ingimage
不少人相信，學歷越高的人，年老後大腦也會「比較耐用」，然而真相卻並非如此。示意圖／ingimage

不少人相信，學歷越高的人，年老後大腦也會「比較耐用」，記憶力可能也會更好。然而，一篇最新發表在《Nature Medicine》的大型國際研究卻提出不同看法。該研究橫跨33個西方國家，分析超過17萬名50歲以上受試者的40萬筆記憶測驗數據，以及6,472名參與者的1萬5千筆腦部MRI掃描紀錄，結果顯示，雖然教育程度與記憶表現、大腦體積之間有正向關聯，但並未證實教育能延緩腦部老化或退化。

根據衛教臉書專頁「生醫不科科：研究×生活」在貼文中介紹，高學歷者在年長時的確展現出較佳的記憶能力，且其大腦整體體積與記憶相關區域也相對較大。不過，科學家進一步分析發現，不論學歷高低，所有人的記憶力仍會隨年齡增長而下降，而且下降速度並無顯著差異。

研究同樣未發現，教育程度能提高大腦對抗結構性變化的「韌性」。換句話說，大腦結構的退化對記憶力的影響，在不同教育背景的人身上表現相當接近。

那麼，為何有些長者記憶力依舊清晰？研究團隊推測，關鍵可能在於「起跑點」的不同。也就是說，天生具備較好認知或記憶能力的人，年輕時更傾向接受高等教育，而這種先天優勢也持續影響到老年。

總結來看，教育對生活與工作當然有諸多助益，但就延緩腦部老化或維持記憶力而言，這項研究並未給出支持證據。影響老年記憶力的關鍵，或許不是後天學歷，而是早年就已具備的腦力基礎。

老化 科學家

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