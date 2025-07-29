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夏季泌尿道感染高峰 醫師提醒輕忽恐造成嚴重併發症

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
恩主公醫院感染科主治醫師葉國明。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院感染科主治醫師葉國明。圖／恩主公醫院提供

每年7月泌尿道感染相關的搜尋熱度達到年度高峰，夏季溫度升高與女性泌尿道感染發生率顯著相關，發生率最高集中於7、8月，在炎夏高溫中，民眾除了需要防曬、防中暑外，更要警覺泌尿道感染悄然上身的風險

恩主公醫院感染科主治醫師葉國明指出，夏季因水分流失快，加上外出活動頻繁、憋尿情形增加，讓泌尿道感染風險大幅上升。「若忽略早期症狀、未即時治療，細菌可能沿著輸尿管逆行擴散至腎臟，造成腎盂腎炎，甚至菌血症等更嚴重併發症。」

葉醫師也特別提醒泌尿道感染的5大高風險因素，包括喝水不足、習慣性憋尿、如廁習慣不當、性行為前後未正確清潔或未排尿、攝護腺肥大或其他導致尿液滯留的生理問題。

葉國明說，泌尿道感染可依感染部位分為下泌尿道感染如膀胱炎、尿道炎與上泌尿道感染如腎盂腎炎、腎膿瘍，其中以膀胱炎最為常見。上泌尿道感染症狀較嚴重，常伴隨發燒、寒顫與腰痛，應提高警覺。

由於生理結構不同，女性尿道僅約4公分、靠近肛門，外部細菌較容易入侵；男性雖尿道較長，但若有攝護腺肥大，可能導致尿液殘留、增加感染風險。65歲以上長者則因免疫力下降，即使輕微感染也可能迅速惡化，若合併高燒或腰痛，建議及早就醫。

常見症狀包括頻尿、急尿、排尿灼熱疼痛、下腹悶脹、尿液混濁或異味。女性多以膀胱炎表現為主；男性若合併尿道灼熱或膿狀分泌物，則應排除性病感染如淋病或披衣菌。臨床上，醫師會進行尿液常規與細菌培養，必要時安排腎臟超音波、膀胱鏡或攝護腺評估，找出感染源頭與併發因素。

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