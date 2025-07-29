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3種食物不甜卻讓血糖狂飆！營養師示警「隱形地雷」：恐害你糖尿病

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師指出，炸雞排外層麵衣屬高醣食材，加上油炸過程的高油脂，容易使血糖快速上升，且下降速度慢。 示意圖／ingimage
營養師指出，炸雞排外層麵衣屬高醣食材，加上油炸過程的高油脂，容易使血糖快速上升，且下降速度慢。 示意圖／ingimage

許多人以為「不吃甜」就能遠離糖尿病，但營養師提醒，糖尿病並非僅由甜食引起，真正要注意的是隱藏在日常飲食中的高碳水化合物與隱形糖分。營養師劉雅惠指出，包括勾芡食物、油炸物及各式醬料，雖然吃起來不甜，卻會讓血糖劇烈波動，長期攝取恐增加糖尿病風險。

劉雅惠在臉書粉專「營養師Emma」分享，許多患者在沒有大量食用甜點的情況下仍出現血糖控制不佳，主要原因是「碳水化合物攝取過量」。這些食物在體內快速轉換成葡萄糖，使血糖短時間內升高。

劉雅惠列舉出三大隱藏地雷食物如下：

1. 勾芡料理

玉米濃湯、羹湯與羹麵等勾芡料理熱量與碳水含量偏高。她舉例，一碗貢丸湯僅約150大卡，但改成肉羹湯則高達400大卡，熱量暴增2至3倍。

2. 油炸食物

炸排骨、雞排等常見小吃雖以肉類為主，但外層麵衣屬高醣食材，加上油炸過程的高油脂，每一口都在升血糖，高油加高糖，血糖會超難降。

3. 各式醬料

醬油膏、甜辣醬、烤肉醬等調味品雖不似鹽巴般死鹹，但多半含糖量高，長期忽略使用量會累積額外糖分攝取。

劉雅惠提醒，最容易被忽略的東西，「往往才是最可怕的」，呼籲民眾應小心這些讓血糖飆升的食物地雷。

營養師 糖尿病

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