秋天跳島藝術慶典 馬祖國際藝術島9月5日登場

由連江縣政府及文化總會共同主辦的「馬祖國際藝術島」，自2022年啟動至今已邁入第三屆，本屆以「拍楸 ——你的海洋，我的陸」為主題，並與iPASS一卡通、台虎精釀、全家便利商店、馬祖酒廠及和泰汽車旗下3大品牌去趣、iRent、yoxi合作，推出藝術島限定商品及旅遊路線等，展期從9月5日到11月16日，歡迎民眾今年秋天一起登島。

馬祖國際藝術島為五屆十年的藝術計畫，今年第三屆已來到一半，文化總會秘書長李厚慶表示，很感謝連江縣政府、藝術島團隊的共同努力，讓這個藝術計畫可以持續進行，並被越來越多人看見。

李厚慶提到，今年馬祖國際藝術島相比前兩屆規模更盛大，不僅首次啟動國際徵件，獲得逾200組國外藝術家及團隊報名，更邀集台灣、日本、韓國、香港、馬來西亞、澳洲、美國、西班牙與加拿大等9個地區、逾55組國內外藝術團隊，在馬祖四鄉五島展出逾50件作品，為台灣最大規模的跳島藝術慶典。

李厚慶說，參展藝術家包含曾參與第二屆馬祖國際藝術島的日本藝術家木村崇仁，及雙人組米谷健及茱莉亞、加拿大籍的台裔創作者李佩珊、台灣藝術家彭雅倫等，其他參與藝術家及團隊將於後續公布。文總持續嘗試打破藝術同溫層的可能性，感謝一路以來許多好朋友的協助與支持，今年文總也持續與各品牌合作，讓馬祖國際藝術島被台灣、被世界認識。

今年適逢新開高雄至馬祖航線，馬祖國際藝術島首度與iPASS一卡通合作，邀請入圍2023葛萊美獎最佳裝幀設計，曾與日系品牌Beams、niko and…，及CHANEL、The North Face、虎航等多間品牌合作的設計師WHOSMiNG操刀，以第三屆主題「拍楸」，及由藝術家伊祐．噶照創作的第二屆續留作品「海就是我的陸」為主題，繪製一卡通圖片。

文總表示，透過透明卡片的設計，讓插畫與實景結合，期待大家帶著「馬祖國際藝術島」一起去世界旅行，並在展期結束後持續能陪伴大家。這是文總首次嘗試媒合藝術家與品牌，希望讓世界看見台灣的文化及藝術能量，卡片除了可在馬祖及部分本島全家便利商店店舖購買，也於iPASS一卡通線上商店販售。

李厚慶提到，iRent、去趣APP及yoxi也是今年藝術島首度合作品牌，在藝術島期間將增設多台iRent至馬祖南竿、北竿，讓前往參觀的民眾交通更便利，並跟著去趣APP推出的旅遊行程，享受合作店家優惠。

今年文總再度與台虎精釀攜手合作，開發馬祖專屬口味「海波浪皮爾森 馬祖國際藝術島限定版」，飽滿麥芽香氣的皮爾森啤酒，融合了帶有海洋風味的昆布，在尾韻帶出海風鹹中帶鮮的餘韻，李厚慶補充，這次台虎精釀限定版包裝更具巧思，除了推出兩款主視覺包裝，更加碼馬祖「貓手款」。

李厚慶解釋，設計概念源自於馬祖島上時常可見街貓及店貓，土耳其伊斯坦堡是愛貓之城、馬來西亞古晉更是幾乎人人愛貓的貓城，日本貓島則是男木島。文總期待台灣也擁有自己的貓島，也歡迎大家尋找貓手本貓，一起探詢人貓共生的島嶼，限定版啤酒可在馬祖島上「全家」店舖及其他店家購買，期待將馬祖的美好回憶留在口中。

李厚慶提到，全家便利商店是馬祖國際藝術島第一屆就一起合作的老朋友，本屆「全家」以老酒為主軸，推出馬祖店舖限定的新產品——Fami!ce老酒風味霜淇淋、老酒風味茶葉蛋，及從先前就大受好評的Let's Café老酒風味拿鐵，將馬祖的記憶深植每個人的味蕾。

除此之外，馬祖酒廠推出2025國際藝術島紀念酒，包裝以酒廠匠人之手化作島嶼，象徵多年來高粱以傳承為主，古法為骨打造出一款款令人動人的酒款，酒體裡的橘果香、穀糧香濃烈渾厚，58度高粱亦為2025舊金山世界烈酒大賽雙金獎酒款。

文總表示，馬祖國際藝術島今年走到第三屆，結交了許多好朋友，感謝合庫金庫商業銀行、台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣集中保管結算所、台灣期貨交易所、華光工業顧問有限公司及其他企業夥伴的支持，今年藝術島即將於9月5日到11月16日在馬祖四鄉五島登場，歡迎大家一起上島。

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