台灣人熱烈擁抱 AI Booking.com：台灣旅人100%使用 AI 協助搜尋

旅宿平台Booking.com 發布《全球AI認知報告》，調查33個市場、超過37,000名消費者的意見，深入探討消費者在日常生活與旅遊中對AI的使用情況及信任程度。結果發現，有91%（台灣 99%）的消費者表達對AI的期待感，79%（台灣 84%）對這項技術感到熟悉，89%（台灣 98%）希望在未來旅遊計劃中使用 AI。

Booking.com多年前已導入AI技術，研究發現，全球消費者對於AI應用展現不同的感受，超過三分之一（全球36%，台灣48%）的消費者認同自己是 AI 愛用者；13%（台灣9%）的人自認是 AI 擁護者，積極推廣其好處並倡導負責任使用，全球有69% 的人（台灣85%）主張 AI 能讓生活更輕鬆。

消費者對 AI 的態度在各區域呈現顯著差異。拉丁美洲在期待與熟悉度方面全球領先，有 98%（台灣99%）的人對 AI 感到期待，89%（台灣84%）的人知道如何使用。其中全球有41%（台灣42%）的人將AI運用於教育和交通。

全球高達98%的消費者使用AI協助搜尋，其中台灣更高達 100%，而全球有 86%（台灣94%）的人透過 AI推薦觀看影片，有 77%（台灣95%）的人使用生成式AI工具。不過，42%的人（台灣52%）會再三確認 AI 所給出的答案，只有 6%（台灣3%）的人對AI百分之百信任。