加熱菸「正式解禁」2業者14品項有條件通過 官方允加強管理

國健署今天公布指定菸品健康風險評估審查最新進度，有2家加熱菸業者、共14品項申請案有條件通過。國健署署長吳昭軍表示，因為第一屆委員結束以後，由第二屆委員續審，秉持科學跟專業終於有了結果，所以依審查委員建議，進行行政公告，近期將提供2家加熱菸業者「有條件通過核定函」。

「菸害防制法」自2023年3月修法通過，禁止電子煙、嚴管加熱菸，第1家業者在2023年6月底送審。經過2年半，終於闖關解禁，可望建立完整的流通機制與稅收制度。國健署近期將提供業者申請案有條件通過核定函，包括菲○○○公司的8個品項、傑○○○公司的6個品項。

吳昭軍指出，業者仍要有準備期，並非公告過了就可上架販售，產品必須製造、生產、包裝，才能準備上市。而上市前，還要送到國健署進行最後審查，所以要視業者「什麼時候送來」，符合所以規範才能上市，一切依「菸害防制法」第7條第3項規定授權訂定「指定菸品健康風險評估審查辦法」。

吳昭軍強調，所有指定菸品及使用指定菸品時必要的組合元件，須經審查核定通過後，始得製造、輸入、販售。而產品上市後，仍要自主監測並接受第三方單位監測。未來針對加熱菸產品上市，國健署將加強嚴格管理力道，業者需依行政處分的要求來執行，並定期提交上市後監視及管控機制報告予衛福部。

羅健署菸害防制組組長羅素英表示，加熱菸審查秉持科學實證、專業及保護公眾健康為最高目標，聘請毒理學、臨床藥理、成癮、公共衛生等領域專家組成審查會，審慎逐一品項申請案審查。委員會依照「指定菸品健康風險評估審查辦法」，給予有條件通過，未來加熱菸產品上市將加強嚴格管理。

羅素英說，針對未滿20歲的青少年、孕婦以及其他易感族群的影響，業者應編列經費並委託第三方機構進行監視和監測，並定期繳交加熱菸品的使用盛行率、不良事件、易感族群調查及使用模式監測研究資料等報告予以衛福部。如業者未能履行，將依法處理，最重可廢止原核定。

羅素英強調，任何型式的菸品皆有害，勿聽信謠言，使用加熱菸戒菸。另菸商不得使用誤導性文字或標示，如「比紙菸安全」、「可幫助戒菸」、「淡菸」或「健康風險較低」等，任何使人誤以為吸菸無害健康或危害較輕的字眼。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康