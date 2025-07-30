牛仔褲不用洗？衛生派喊噁 丹寧迷拒洗衣機「蹂躪」理由曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
牛仔褲到底要多久洗一次？每個人都有各自的標準和理由。 圖／ingimage
牛仔褲到底要多久洗一次？每個人都有各自的標準和理由。 圖／ingimage

根據日媒「オトナンサー」在社群網站上的調查，「牛仔褲該多久洗一次？」這個看似簡單的問題，在日本網友間就有不同的意見。有些人主張「穿一次就要洗」，也有人堅持「能不洗就不洗」，發現大家各有堅持。

主張「基本上不用洗」的族群多為牛仔褲愛好者。他們認為，長期不洗才能養出自然的刷色與褪色感，是老派丹寧迷最重視的細節。也有民眾指出，「高級昂貴的牛仔褲要小心保養，不能隨便丟洗衣機就好」，強調不洗是為了延長壽命、避免變形。

相對地，「勤洗派」則以衛生為最主要理由。有網友直言：「管它褪不褪色，髒才是問題」、「每穿一次就洗，不洗很噁心」，也有人表示洗完布料變得挺又舒服，是清洗後才有的手感。還有網友分享自己穿的是平價牛仔褲，經得起頻繁機洗，根本沒必要擔心這個問題。

也有不少人採折衷做法，像是「穿兩三次後才洗」、「等真的有味道了再處理」，「褲子都是穿了之後，噴除臭噴霧晾乾。等穿兩三次後再洗」，更有人會把家中所有牛仔褲集中清洗，省水又不怕退色沾染其他衣物。

其實牛仔褲該多久洗一次，沒有絕對標準。取決於購買的價格、布料厚薄、穿著場合與個人潔癖程度，各人舒適最重要。你是堅持乾淨的「每穿必洗派」，還是養褲至上的「不洗也無妨派」呢？

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