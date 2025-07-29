中央社宅招租千戶 決首推警消專案

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】中央將於9月宣告新一波社宅招租資訊，其中有保留警、消、海巡名額！住都中心29日公布今年社宅第3季招租發布會，本季5案共1563戶將分兩波進行招租，其中位於中和的「保二安居」將提供基層警、消、海巡人員居住支持。

住都中心董事長花敬群指出，未來每季都會有社宅招租訊息公布，請民眾踴躍登記。

警消專案有317戶

國家住宅及都市更新中心29日舉行「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2025年第3季招租發布會，本季5案共1563戶社宅釋出，將分兩波進行招租。首波招租有台北市松山區「延吉好室」、新北市中和區「保二安居」，以及林口區「世大運選手村社宅」，3案共654戶，將於8月8日開放申請。

第二波則是桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」，共909戶，將於9月5日公告招租資訊、9月15日開始受理申請。其中警消專案社宅「保二安居」將有317戶，提供基層警、消、海巡人員居住支持。花敬群強調，政府透過租金補貼、包租代管與社宅招租，滿足民眾在租屋上的協助需求。

「未來5年、甚至是50年，每一季都有望會有社宅的招租記者會！」花敬群說，社宅也會有換約、重新擴大招租的狀況，讓有需要的國人即使當季未能申請到，未來每一季都有新的機會。

可24小時線上申請

另外，花敬群也指出，桃園市「慈文安居」3成戶數屬軍職戶，台北市「延吉好室」也保留5%給軍職戶，只要軍階在少校（含）以下，或薦任6職等以下的文職人員皆符合申請資格。

住都中心提醒，社會住宅的租金依家庭所得條件的不同而分級，最低約為當地市場租金的三折，中央社宅招租採24小時線上申請制，符合所得、財產申請資格者可跨縣市申請社會住宅。

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