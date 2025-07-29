嘉義、台南豪雨恐爆類鼻疽 邱泰源親上火線…六大族群需注意

近日受西南氣流影響，全台大雨不斷，其中嘉義、台南豪雨更造成嚴重災情，恐引爆類鼻疽、鉤端螺旋體病、破傷風等傳染病疫情。衛福部長邱泰源今天親上火線表示，大量降雨導致多處積淹水，增加類鼻疽等傳染病疫情，特別是糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損等六大族群，感染類鼻疽引發重症機率高於一般人。

因應南部豪雨災情，衛福部疾管署今天原訂於下午2時舉行的例行記者會，特別提前30分鐘舉行。邱泰源說，淹水地區，將加強醫療照護的防線，讓醫療院所持續提供服務，如果就醫不便，健保署也會提供協助。

邱泰源提醒，民眾清理環境時，做好自我防護，切勿直接接觸汙水汙泥、以免受傷感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風。飲食方面更要注意，雨後要防範不潔飲食導致的腸胃炎，進行環境消毒同時也要持續注意飲食衛生，食物飲水要煮熟煮沸，食物保存過久或變質不可再食用。而雨後一定要主動巡檢居家內外環境，落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除孳生源，才能預防登革熱。

疾管署長莊人祥表示，豪雨過後，許多動物的糞便、尿液進入汙水中，如果不小心吃進去或粘膜接觸，可能會感染鉤端螺旋體，必須提高警覺；另類鼻疽桿菌存在於土壤、水池、積水環境中，常見為皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染，但也可經由吸入受汙染的塵土而感染，颱風過後因泥土受到翻攪，讓原本存在於深層土壤的類鼻疽桿菌，跑到土壤表層，常為吸入性感染。高風險族群為有糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人，重症機率較高。民眾清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟，遠離傳染病。

疾管署發言人羅一鈞說，丹娜斯颱風後已累計10例類鼻疽個案，尚無鉤端螺旋體案例，提醒民眾進行環境清理應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等，避免被生鏽器物，如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷；另目前雖無本土登革熱病例，但雨後可能使感染風險增加，民眾仍應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除閒置/廢棄容器，刷洗留下器物去除蟲卵，妥善收拾或倒置，使用中的儲水容器務必刷洗並加蓋或加掛細網。

此外，汙水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池、飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。居家可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭；遭汙染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用，減少腹瀉情形發生。

羅一鈞說，丹娜斯颱風過後相關防疫工作政府未有鬆懈，目前各地方政府共調撥1萬5427瓶漂白水提供家戶消毒，尚存13萬6861瓶，衛福部已調撥3456瓶酚類消毒劑予地方政府，其中南投縣1056瓶、台南市2400瓶，尚存1萬6553瓶，可供縣市庫存不足時緊急支援調度。