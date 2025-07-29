台大兒醫爆主治醫師將輪值夜班 邱泰源：制度令人敬佩

台大兒童醫院去年首度出現招不滿住院醫師，今年同樣出現未招滿的窘境，人力荒問題，竟要兒科主治醫師加入夜間值班行列，主要從下午5點到午夜12點，引起一片譁然。衛福部部長邱泰源表示，台大的新制度令人敬佩，有助於提升新進PGY的教學指導，也讓年輕一代的醫師更有信心。

邱泰源指出，台大兒童醫院並不是要主治醫師來值班，而是7、8月有新的年輕醫師，也就是醫師畢業後不分科住院醫師第一年（PGY1），下午5點到午夜12點仍可能會接一些病人看診與查房。為了讓兒童照顧更加周全、家長更安心，所以採用「主治醫師on call制度」，有新的病人來，就由主治醫師去指導年輕的醫師。

邱泰源強調，晚間收治病患，主治醫師on call陪診，可藉此機會指導年輕醫師，或是當家屬有問題但年輕醫師的回答解說沒把握時，主治醫師可以代為說明，帶著熟悉兒科相關流程、各項訓練。而這個制度並不會超過12點，其目的是提升教學品質，學生的臨床經驗有老師指導可以更受益。

邱泰源表示，台大兒醫的新制度是令人敬佩的作法，包括強化教學品質、加強對兒童的照顧，主治醫師只要確認學習狀況即可，各方都受益。