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紅殼蛋比白殼更營養？專家破解市場傳說道真相：只需考量口味

聯合新聞網／ 綜合報導
紅殼蛋「感覺」比較營養？專家搖頭。 示意圖／ingimage
紅殼蛋「感覺」比較營養？專家搖頭。 示意圖／ingimage

根據日媒「週刊女性 PRIME」報導，近日有網友在X社群平台上分享一張超市蛋架照，只見同樣價格的雞蛋區，白殼蛋仍堆滿架上，紅殼蛋卻幾乎被搶光，網友@menchoko1209501覺得疑惑：「為什麼大家都選紅蛋？」

根據東京慈惠會醫科大學附屬醫院營養部主任濱裕宣表示，紅蛋與白蛋在營養價值上並無差異，「蛋殼的顏色是由母雞品種決定的，和蛋的營養成分無關。」他也補充，黃澄澄的蛋黃也不代表更營養，僅是餵食飼料的差異所致，例如餵食含較多玉米成分飼料的雞，產出的蛋黃顏色較深，若飼料成分含較多米，蛋黃顏色則偏淡。

然而，許多消費者仍對紅蛋抱持「感覺比較營養」的印象。一位自稱是養雞人家的網友表示：「白蛋的蛋黃比較不容易入味，紅蛋則蛋味濃厚，蛋種也會稍微影響口感。想吃出蛋本身的味道就挑紅蛋，要做西式料理，較注重調味時，就用白蛋，會更順手。」另一位網友則說：「我家都是兩種交替著買，這樣比較容易區分哪一批是先買？哪一批比較晚買。」但也有一名曾為醫院餐廳供應雞蛋的網友留言：「醫護人員反而比較不愛紅蛋，因為紅蛋容易混入血絲。」

總結來說，無論蛋殼或蛋黃的顏色，雞蛋的營養成分都沒有差異。選蛋時不妨根據料理需求與口感喜好來挑選，別受「顏色」影響。畢竟，新鮮、無裂痕、保存得宜的蛋就是好蛋。

雞蛋 蛋殼 味道

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