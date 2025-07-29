悲歌喚起痛苦往事 音樂可重塑情緒記憶

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】悲歌勾起過去創傷，但也可能重塑痛苦回憶！研究指出，音樂能夠讓記憶受到聽覺刺激而產生情緒變化，並可能將新的情感元素融入回憶中。對此，在快樂的新環境中聆聽悲歌，有機會幫助人們重塑痛苦回憶，並逐漸減少負面情緒的聯想。

音樂喚起情緒記憶

《衛報》報導，許多人會避開一些音樂旋律，尤其是與負面記憶相關的歌曲，還有曾經令人愉快但後來卻變得痛苦的曲調。其中，青少年時期和成年早期的音樂最能喚起人們的特定回憶。

「情感會介入音樂與記憶之中。」赫爾辛基大學研究員薩拉卡表示，情感在長期記憶中扮演重要角色，尤其音樂能夠喚起強烈情緒，並可能增強對過往事件的印象，而事件本身的情感也可能強化與音樂相關的記憶。

然而，加州大學柏克萊分校研究員利爾卻指出，當情緒強烈的音樂與某種情緒體驗同時出現時，很難確定有助於記憶形成的情緒是從何而來，不過情緒卻能夠支配人們的記憶。

融入情感新元素

《The Conversation》報導，音樂是記憶交織的情感誘惑，並且能夠讓記憶受到聽覺刺激而產生情緒變化。對此，當人們在回憶中同時聆聽情緒強烈的音樂，其更有可能將新的情感元素融入事件中，以配合音樂的情緒。

不過，即使人們無法忘記音樂的負面聯想，在快樂的新環境中聆聽一首痛苦的歌曲，或許能夠修補記憶中的傷痕，並隨著時間的推移逐漸減少負面情緒的影響，最終戰勝痛苦回憶。

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