鄭明典解釋「大氣長河」 強降雨延後未移入陸地

前氣象局長鄭明典在臉書說明，這次季風強風帶尺度很大，被稱為「大氣長河」；昨晚南部強對流有沿海岸線發展的趨勢，主要強對流帶沒有往陸地上移入。

中央氣象署今天持續發布較大規模或較劇烈豪雨作業。氣象署表示，預估明天會是這波西南氣流最強的時間點，今晚至明天中南部要留意豪雨等級以上的降雨；雖然31日西南氣流減弱，但預估8月4日前仍然是偏西南風，南部地區仍要留意降雨。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，這次季風的強風帶由北印度洋直通西北太平洋，是一股強勁又潮濕的氣流，尺度很大，攜帶大量的水氣往北半球的中、高緯度而去，因此被稱為「大氣長河」

鄭明典說明，季風系統裡的強風通過巴士海峽和菲律賓北部，這部分是季風系統裡的「西南氣流」，現在台灣東北方一圈的強風，是竹節草颱風的環流，現在台灣北部的雨區算是竹節草颱風外圍環流的直接影響。

鄭明典指出，颱風環流外部還有一個尺度稍大的環流，是季風低壓環流。昨天南部的雨災來自季風低壓環流和季風氣流的輻合，兩者相疊產生區域性的「西南氣流」；這個輻合區的北側幾乎不下雨，可以解釋成颱風外圍沉降很微弱的影響。

鄭明典進一步說明，昨天傍晚開始，這個輻合區偏南移動，台灣山區受到微弱沉降區的影響，氣流越來越無法「越山」，於是輻合區的不穩定氣流開始明顯的繞山運動，繞山運動加強近岸氣流的輻合，因此昨晚南部強對流有沿海岸線發展的趨勢，主要強對流帶沒有往陸地上移入。

天氣臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，預報說南部會有大雨，但目前看起來好像雨沒有那麼強，其實強降雨並非消失，而是時序延後。

天氣特急說明，主要原因包含颱風「竹節草」被「柯羅莎」拖住，稍微遲到，導致雨勢的發展也相對遞延；而目前西南氣流仍偏向巴士海峽，主要降雨集中在恆春半島附近，尚未全面轉向南部陸地。

此外，從昨晚至今晨，颱風外圍環流與偏西、西南風在台灣南方海域交會，已持續發展強烈且大範圍的雷雨帶。不過，這些強烈雷雨帶大多沿著南部沿海移動，未能深入內陸。

天氣特急認為，今天下半天，隨著竹節草進一步往西移動，靠近中國浙江沿海，台灣將逐漸轉為受強勁西南風或西南氣流主導。預計在今天午後開始，水氣將快速增多，中南部降雨範圍擴大、轉強、時間拉長，並可能出現持續性降雨或短時強降雨的狀況。