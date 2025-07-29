文湖線列車出包、通勤族罵翻 北捷調查結果出爐

今早通勤尖峰時段，北捷文湖線一部列車異常，民眾擠爆月台、受困車廂。台北捷運公司說，該部列車因推進開關元件故障，導致線路異常；異常列車移離主線後，9時22分恢復正常營運，該事件處理時間52分鐘，影響約8400名旅客，造成大家不便，深表歉意。

台北捷運公司表示，7月29日上午8時3分，文湖線大直站往動物園站方向一部列車發生異常訊息。列車自趨安全設計啟動，停在站間，行控中心立即進行應變機制，安排故障列車上198名旅客搭乘接駁列車返回大直站，換乘後續列車。

北捷表示，行控中心首先緊急調度一部列車，接駁異常列車車上旅客，經現場站務人員加強引導，旅客經由道旁維修走道換搭接駁列車。待旅客安全離開後，接著採用電聯車聯結方式，將該部異常列車移至側軌，9時22分恢復正常營運，該事件處理時間約52分鐘。

北捷指出，處理期間，大直站至松山機場站單線雙向運行，並啟動劍南路站至中山國中站公車接駁。旅客如因該次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

對於事發原因，北捷說，經維修人員初步研判，該部列車因推進開關元件故障導致線路異常，列車隨即因自趨安全設計自動停車，期間短暫影響車廂照明後隨即恢復，後續待夜間調回機廠進行詳細檢查，並視結果水平展開車隊專案體檢。

北捷表示，文湖線是屬於自動駕駛系統，安全要求高，只要有異常訊號，列車就會因故障自趨安全保護而暫停，確保旅客安全。捷運公司依文湖線原廠維修手冊及實際營運經驗，制訂完善的維修保養計畫及嚴格管理機制，並持續進行電聯車的趨勢健康檢查。

北捷統計近3年文湖線行車延誤件數，2023年21件、2024年10件及今年迄今6件，呈現逐年下降趨勢，北捷將持續精進檢修預防，提升系統穩定度。