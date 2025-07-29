台大癌醫遭爆欠5年加班費 衛福部：院方該給的一毛不少

醫療院所人力短缺，且超時工作的問題嚴重，許多醫護人員辛勞付出，卻慘淪加班黑數。台大醫院工會指出，去年成功爭取「加班費計算至分鐘」，院方卻刁難加班費申請。衛福部長邱泰源表示，此部分應該是溝通有誤會，台大醫院絕不會欠費用，院方已經保證加班費一毛錢都不會少給。

邱泰源指出，癌症醫院的經營非常辛苦，特別是在財務方面，除了人力成本，高價的新型藥物或治療方式，也讓醫院在收支上產生壓力，幾乎都是赤字。有鑑於癌症治療的高成本，政府在篩檢、早期治療挹注了許多預算資源，希望減少晚期的治療與照護負擔。

關於台大癌醫苛扣加班費，邱泰源強調，癌症醫院非常需要大眾的支持，院方已經表達工會陳述的不是事實，而且追捕加班費，在短時間內突然追了幾萬筆，都是累積5年的資料，需要作業時間。台大已經保證一毛錢都不會短少，包括利息，絕不會欠費用。

邱泰源說，公立醫院需要政府的預算，推動多元化經營方案，旨在維護人民的健康。加班費問題，將了解困難並協助，初步了解，院方表達工會陳述非事實，該給的一定不會少。