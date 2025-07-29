別只吃胡蘿蔔！營養師推雞蛋幫你維持好視力 護眼「冰箱常備品」出列
胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，能在體內轉化為維生素A，對維持視力有益，但除了胡蘿蔔，營養專家還指出，一項「冰箱常備品」對於維持良好視力也非常有幫助。
根據《每日郵報》報導，英國近期一項調查發現，大多數人都知道飲食會影響視力，但不知道哪些食物對視力真正有幫助。除了從小就深植於印象中的胡蘿蔔之外，營養師艾瑪（Emma Derbyshire）指出雞蛋也有助於維持視力，「雞蛋富含維生素B2，這對於維持晶狀體的混濁度和清晰度至關重要」。
除了維生素B2，存在於紅肉、牡蠣和堅果中的礦物質鋅可以支撐視網膜、幫助檢測光線，對眼睛健康也很重要；艾瑪也建議一周至少吃一次「油性魚類」，例如沙丁魚或鮪魚，其中富含的DHA也是眼睛所需的重要營養素之一。
除了以上食物，含有維生素E的全穀物碳水化合物和綠葉蔬菜、柳橙等也都對眼睛健康有幫助，而且平價又方便取得。
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