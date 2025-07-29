中南部雨不如預報多？氣象粉專：時序延後午後起雨勢轉強

西南氣流來襲，中南部嚴防持續性豪大雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」上午指出，有些人覺得預報說南部會有大雨，但目前看起來好像雨沒有那麼強、下得也不多。是不是預報錯了？其實牽涉到颱風移動、風場變化與海峽附近的環流互動，強降雨並非消失，而是時序延後。預計今天午後開始，水氣將快速增多，中南部降雨範圍擴大、轉強、時間拉長，並可能出現持續性降雨或短時強降雨。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，首先，竹節草颱風被柯羅莎颱風拖住，稍微遲到。原本預期竹節草颱風會較早向西北移動，帶動整體環流轉變，使西南氣流如期影響台灣。不過，竹節草受到東側颱風柯羅莎的牽制，往西移動的速度延後約半天，風場遲遲未轉變，導致雨勢的發展也相對遞延。

󠀠此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，雷雨帶持續發展，但偏向海面。從昨晚至今晨，颱風外圍環流與偏西、西南風在台灣南方海域交會，已持續發展強烈且大範圍的雷雨帶。不過，因主要風場仍為偏西風至西北西風影響，以及夜間陸風的互動，這些強烈雷雨帶大多沿著南部沿海移動，未能深入內陸。

󠀠再加上西南氣流偏向巴士海峽，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前西南氣流仍偏向巴士海峽，主要降雨集中在恆春半島附近，尚未全面轉向南部陸地。這也是目前中南部感受降雨不明顯的主因之一。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天下半天，隨著竹節草進一步往西移動，靠近中國浙江沿海，台灣將逐漸轉為受強勁西南風或西南氣流主導。預計午後開始，水氣快速增多，中南部降雨範圍擴大、轉強、時間拉長，並可能出現持續性降雨或短時強降雨的狀況，但希望還是可以幸運閃過這波大雨威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。