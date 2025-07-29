台大兒科主治夜班on-call 邱泰源讚3贏新模式

台大兒童醫院8月起主治醫師投入夜班，衛福部長邱泰源表示，這不是讓主治醫師固定值夜班，以on-call模式確保病人評估處置得宜，從教學、兒童照護及整體民眾健康是3贏新模式。

台大醫院小兒部住院醫師去年首次出現招收不到一半的狀況，人力不足大挑戰，過去夜班教學多由資深住院醫師負責，台大兒童醫院長李旺祚昨天證實，主治醫師將從今年8月起參與夜班工作，親自帶領住院醫師，確保教學品質。

邱泰源今天出席肺癌篩檢3週年記者會，會前接受媒體聯訪時，被問到兒科主治扛夜班補缺口，未來如何規劃推出獎勵辦法，避免人力更吃緊，他表示，台大兒童醫院推出的新制度，並不是讓主治醫師固定值夜班。

邱泰源表示，台大兒醫考量畢業後一般醫學訓練（PGY）醫師訓練時間較短，新制是主治醫師在傍晚5時至凌晨12時採on-call模式。當有新病人到院，主治醫師會到場協助指導年輕醫師，確保病人評估和處置得當。

邱泰源說，在醫學院求學時，學生主要學習理論，進入臨床、實際照顧病人時，有經驗豐富的老師在旁指導，才是提升照護品質的關鍵時刻。從教學品質、兒童照護及全民健康等層面來看，台大兒醫新制是令人敬佩的做法。