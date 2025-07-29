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500碗小吃圖鑑來挑戰！用扭蛋蒐集台灣味 天天玩免費抽AirPods Max

聯合線上／ 台北訊
即日起至8/28，參加「500碗小吃圖鑑」扭蛋蒐集活動，每天免費抽扭蛋、蒐集全台小吃，有機會贏得AirPods MAX、復古風電動刨冰機、SONY藍芽喇叭及LINE Points等好禮！圖片提供／聯合新聞網
即日起至8/28，參加「500碗小吃圖鑑」扭蛋蒐集活動，每天免費抽扭蛋、蒐集全台小吃，有機會贏得AirPods MAX、復古風電動刨冰機、SONY藍芽喇叭及LINE Points等好禮！圖片提供／聯合新聞網

你也熱愛台灣小吃嗎？隨著第三屆「500碗」小吃榜單正式揭曉，聯合新聞網同步推出【500碗小吃圖鑑】扭蛋蒐集活動，即日起至8月28日止，邀請全台美食愛好者一起蒐集最受歡迎的12大人氣小吃，每日免費玩扭蛋，邊玩邊抽AirPods MAX，超過萬份獎品等你帶回家！

由質感媒體《500輯》於2023年首創的「500碗」，是全台第一份以在地人視角的小吃評鑑指南，每年榜單公布後無不引發熱烈討論。今年7月19日正式揭曉第三屆得獎榜單，集結50位來自各界的跨領域評審，推薦462家代表台灣味的小吃名店，從麵食、肉圓、包子、羹湯到臭豆腐，每一碗都蘊含地域文化與職人堅持，全面展現台灣餐桌的多元與深度。

為讓更多人輕鬆認識「500碗」得獎榜單，聯合新聞網特別推出「【500碗小吃圖鑑】扭蛋蒐集活動」，結合遊戲互動與在地美食探索，讓你邊玩邊了解各地人氣小吃，還有機會贏得AirPods MAX、復古風電動刨冰機、SONY藍芽喇叭及LINE Points等各項大獎！

【500碗小吃圖鑑】活動共計兩大任務：

（一）「抽扭蛋活動」：登入 udn 會員，每日可免費抽一次扭蛋，並隨機獲得一張小吃卡；隨著小吃圖鑑收錄越多張卡片，即可解鎖越多豐富獎品：

  • 集1張：送LINE Points 5點（1萬組送完為止）

  • 集3張：抽愛華火烤兩用爐

  • 集6張：抽SONY藍芽喇叭

  • 集10張：抽DOSHISHA復古風電動刨冰機

  • 集滿12張（全圖鑑成就）：抽AirPods MAX

（二）「LINE集點任務」進階挑戰：抽過扭蛋後，還可加入「聯合新聞網」LINE官方帳號好友，依照任務提示掃描各關卡QR code，集滿3點即可抽：

  • 全家Let's Café小杯美式（800份）

  • 王品集團$1,000即享券（共5名）

「500碗」不只是美食評選，更是一場文化深耕行動，這份榜單不僅記錄了在地美味，也在每一次評選之間，映照出台灣餐桌的文化厚度與風味流轉。踏上500碗小吃圖鑑活動之旅，除了享受扭蛋抽獎的樂趣外，還能更深入體驗台灣的在地小吃文化。讓我們透過每一次扭蛋集卡，一起記錄台灣的美味足跡。立即加入：https://lihi.cc/5RSEH

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