長輩住院焦慮無助？高齡與少子化 陪伴出院計畫補足短期照護空隙

面對高齡化與少子化衝擊，許多家庭需同時照顧長輩與撫養子女，當家中長輩住院，出院與返家的照護安排常令家屬焦慮無助。為協助病人與家庭順利銜接出院後的生活，亞東醫院自2024年底啟動「Home Easy Go 陪伴出院計畫」，今舉行成果發表記者會，展現計畫推行成果。

副院長林子玉指出，計畫由護理部、社區護理與居家服務所跨團隊合作，於住院期間即啟動出院準備，整合交通接送、爬梯機、資源媒合與衛教指導等一條龍式服務，協助病人安心返家。至今已成功服務逾111位病人與家庭，有效減輕照顧壓力。

新北市衛生局專委楊時豪表示，亞東醫院是市府長期合作夥伴，該計畫有效填補出院與長照之間的空隙，市府也將設立長期照護處，整合資源，完善照護體系。

記者會中也分享多位實際案例，如王先生因病體虛弱、步態不穩，其妻無法陪同出院，在居服人員協助下完成出院流程並安全返家，王先生感動落淚、頻頻致謝。另有單身、行動不便病人，因家人無法接送陷入困境，團隊即刻啟動媒合無障礙接送與爬梯機，順利協助其返回五樓住家。

多位策略夥伴也出席記者會，包括亞東居家長照、北台灣無障礙運輸產業工會、福祉車租賃與振生長照協會，分享實務經驗，展現跨領域合作的成果。各界一致認為，病人出院是最脆弱的時刻，專業協助與即時支持是患者最需要的依靠。

亞東醫院秉持人本關懷理念，打造高齡友善的出院服務環境。8月將於高齡展設立「在家的故事」主題展區，透過互動遊戲介紹在宅照護重點，邀請民眾共同關注高齡議題。