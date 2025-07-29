便當吃一半、飲料三分糖也沒用！她48公斤竟糖尿病前期 營養師揭真相

外表不胖就代表健康嗎？營養師劉怡里在《TODAY 健面聊》節目中分享一則真實案例：一位身高160公分、體重48公斤左右，從事公關媒體業的女性，身形看似纖細，體脂卻高達38%，血糖也來到糖尿病前期危險區，原因出在她每天吃進大量「隱形油糖」，卻渾然不覺。

這位40多歲的女性長期壓力大、工作忙碌，早餐常是一杯拿鐵配蛋糕，中餐只吃半個便當，晚餐則隨便吃炒飯、燴飯，平時下午會吃一些傳統糕點、日式大福、和菓子之類的點心，飲料也都是點半糖、三分糖，看起來飲食還頗克制的，實際上卻是「高油高糖」陷阱滿滿。劉怡里指出，這樣的飲食讓她每日從脂肪攝取的熱量佔比高達45%至50%，遠超建議值30%，糖分攝取也高達10顆方糖以上，糖跟脂肪都過量，導致體脂飆升、代謝失衡。

劉怡里進一步表示，女患者還自述睡眠品質降低，年輕念書時可以倒頭就睡，現在卻輾轉難眠，皮膚也出現過敏現象，以前從未發生過，但最在意的是生理期紊亂，有時經期沒來，讓她誤以為自己懷孕，情緒緊張。劉怡里表示，這些徵兆代表身體正處在慢性發炎的狀態。

要如何避免身體慢性發炎？劉怡里建議，首先避開「三高飲食」（高鹽、高油、高糖），多食用富含Omega-3油脂的食物，例如虱目魚、秋刀魚、鯖魚，烹調用油首選植物油，像是橄欖油、苦茶油、酪梨油，都是屬於飽合脂肪酸較低的油類，有助減少身體發炎狀況。