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疑惑男友內褲少…外籍女震驚「一天一換」 網揭台人習慣：很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有外國網友發文，表示發現男友一天只換一次內褲後相當震驚，引起網友討論。示意圖。圖／ingimage
近日有外國網友發文，表示發現男友一天只換一次內褲後相當震驚，引起網友討論。示意圖。圖／ingimage

一天該換幾次內褲？近日有外國網友發文，表示發現男友一天只換一次內褲後相當震驚，引起網友討論。

原PO在Dcard發文，表示自己發現男友的內褲數量相當少，疑惑男友「沒在換內褲的嗎？」聽到男友一天只換一次後，她大為震驚，因為她每天都會換兩次，「早上換一次，晚上洗完澡再換一次」。

原PO表示，自己是外國人，與台灣人一天洗一次澡不同，習慣一天洗兩次澡，早晚7點各一次，因此才會一天換兩次。她也好奇是自己太奇怪，還是大多數人真的一天就只換一次內褲？

大量網友在文章下留言，表示台灣人基本上都是一天換一次，「就是洗澡完換一件新的」、「一天換一次不是很正常嗎」、「一次呀，等洗完澡才換」。

當然，如果有運動流汗，或是有分泌物較多、遇到生理期等情況，還是會一天更換多次，「除非夏天很悶熱有分泌物，才會換第二次」、「會換兩次只有兩種狀況，1是早上起來發現內褲沾到尿液、分泌物、經血（反正就是內褲髒了），2是運動完洗澡順便換內褲」。

原PO也回應，表示自己很驚訝會有這麼多人回應自己的問題，表示自己「長知識了」，還說自己一天換兩次的習慣是從小養成的，和她同鄉的朋友也都如此。

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