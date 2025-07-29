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影／畫面太美！高雄流行音樂中心閃電狂擊 網驚呼「比演唱會還猛」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
網友拍下高雄流行音樂中心多道閃電落下，畫面震撼。圖／翻攝自Threads
網友拍下高雄流行音樂中心多道閃電落下，畫面震撼。圖／翻攝自Threads

受西南氣流及颱風外圍環流影響，高雄市區昨晚間至今日清晨，出現劇烈雷雨天氣，天空不時被閃電劃破、雷聲轟隆作響，有網友拍下高雄流行音樂中心暗夜中多道閃電落下，畫面震撼媲美電影特效，底下網友回覆「電音派對」、「高雄根本是搖滾區」，引發熱議。

一名高雄網友昨晚拍下高流遭閃電劈落畫面，貼文寫到「海洋雷神音樂中心，高流電溜溜」，16秒的畫面超震撼，多道雷電從天而降，掀起網友熱烈討論搖「好酷」、「搖滾區第一排！」「雷神已降臨高雄」。

也有網友讚嘆不已「這個比演唱會開場還震撼」、「太驚人了！電影場景了！」、「哇！拍的好像拍電影喔」、「這輩子沒看過這麼狂的閃電」、「這畫面也太美了吧」。

其他網友開玩笑說「哥吉拉要出現了」、「誰又再亂發誓了」、「又是哪位大能在渡雷劫了」、「天公伯在開演唱會」、「用愛發電」。

有趣的是，影片本身未收音，不少網友發揮創意，自行為畫面配上古典樂、重金屬搖滾，甚至「鬼怪」韓劇主題曲，打造出多版本「閃電交響曲」，成為一夜爆紅的網路迷因。

雖然雷電頻繁，高市文化局表示，高雄流行音樂中心建築設計具備避雷針與完善接地系統，雷擊為自然現象，場館本體未受影響。

中央氣象署預報，高雄市今天清晨至上午，持續出現短延時強降雨，提醒山區應嚴防坍方、落石及土石流，市區與低窪地帶則須留意積淹水、交通受阻等問題。

電影 高雄流行音樂中心

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