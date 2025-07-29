國有林盜伐案10年減8成 林保署推「山老鼠雷達站」全面防範

台灣每年發生近三百件國有林非法盜伐事件。為守護森林資源，農業部林業及自然保育署近年積極導入科技監控、建立預警系統、推動資訊公開，並結合檢警單位、公私部門及在地社區力量，共同防制違法行為。根據統計，盜伐案件數自2013年的290件大幅下降至2024年的58件，成功打擊山老鼠。

林業保育署今（29）日宣布正式啟用「台灣森林防範盜伐資訊站」，透過整合地圖、趨勢圖與統計圖表等視覺化介面，清楚呈現歷年盜伐熱點分布、案件樣態與趨勢，提升預警透明度。林保署也推出Line@「山老鼠雷達站」即時通報，鼓勵全民參與森林守護。

林業保育署長林華慶表示，以往盜伐防制以查緝與究責為主，盜伐者就算繩之以法，也已對森林造成傷害，近年來會同社區與民間團體，從源頭遏止非法砍伐的預防工作，推動結合社區的森林保護計畫，截至2024年已有91個社區參與巡護，包括苗栗南庄蓬萊、南投丹大、台東利嘉等地，當地盜伐案件幾乎消失無蹤，顯示森林治理已從過去的「被動查緝」，邁向「主動預防」的新里程碑。

林華慶指出，「資訊公開、全民參與、消弭貧窮、購買合法」是推動森林永續的四大基石。資訊公開可提升社會對山林議題的理解；全民參與促進監督能量；支持合法木材購買則有助阻斷非法木材流通鏈。而解決貧困問題，更是關鍵，許多盜伐者迫於生計鋌而走險，若能改善其經濟處境，便能從源頭降低違法風險。

參與林保署社區森林保護計畫的苗栗南庄代表根誌優指出，過去族人生活在山林間，總覺得「山就是我的」，他的姪兒也因此做了違法的事情，三度入獄，如今成為巡護員，每月有穩定收入。他說，部落族人也發展林下養蜂、種植香菇與生態旅遊等綠色森林產業，改善部落經濟。也讓過去被視為高危險群的族人，轉身成為山林的守護者。