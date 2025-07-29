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西南氣流＋竹節草颱風外圍環流 離島船班今停駛53航次

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部航港局指出，今天共有7航線、53航次停駛，呼籲民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。聯合報系資料照
交通部航港局指出，今天共有7航線、53航次停駛，呼籲民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。聯合報系資料照

受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，今天全台各地都有大雨或豪雨，交通部航港局指出，今天共有7航線、53航次停駛，呼籲民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。

中央氣象署今上午10時36分發布強風特報，影響時間持續到明（30日）晚上，警戒區域包含桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。

氣象署表示，今天上午至明（30日）晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

另氣象署今早10時05分也發布豪雨特報，影響時間持續到今晚間。大豪雨警戒區域為恆春半島；豪雨警戒區域包含嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣；大雨警戒區域為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣、澎湖縣。

氣象署說，受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，澎湖縣已有豪雨發生，今日恆春半島有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨。

嘉義以北、東南部、澎湖地區及宜花山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

航港局指出，受豪雨影響，本日(7月29日)共有7航線，計53航次停航：

1.東港--小琉球：部分停航(開航18航次、停航32航次)。

2.鹽埔-小琉球：全部停航(停航6次)。

3.基隆-馬祖：部分停航(開航1航次、停航1航次)。

4.北竿白沙-福州黃岐：部分停航(開航2航次、停航2航次)。

5.富岡-綠島：部分停航(開航6航次、停航4航次)。

6.富岡-蘭嶼：全部停航(停航4航次)。

7.後壁湖-蘭嶼：全部停航(停航4航次)。

豪雨 澎湖縣 屏東縣

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