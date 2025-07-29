80歲免評聘外籍看護八月上路！勞動部估暴增10萬人申請提6配套保障重症

80歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表新制即將於八月上路。勞動部推估，符合申請資格者將暴增至53萬人，聘請外籍看護者約10萬人，恐造成外籍看護「棄重就輕」，不願待在身障、罕病、失智失能等家庭。勞動部今公布六大配套措施，包括輕重分流、國內承接重症優先、擴大重症多元免評、協調來源國增加量能、補足第一線人力，並擴編11.8億元協助重症家庭度過照顧空窗期。

其中，擴大重症多元免評部分，將新增3類對象，包括不分齡癌症第四期以上患者、全癱無法自行下床者及過去1年內曾聘僱看護工或中階看護工者，未來僅需檢附1年內有效證明即可申請。

「就業服務法」第46條修正案，增列第4項雇主聘雇外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構的專業評估。

勞動力發展署副署長陳世昌表示，未來80歲以上長輩無論有無失能，只要拿身分證明就可申請外籍看護 ，70到79歲癌症二期者則出示診斷證明書即可。根據統計，目前80歲以上健康、亞健康長輩53萬人、70-79歲二期癌症者12萬人，推估可能會有10萬人申請外看。而目前全台聘請外看的中重症家庭約19.7萬人，就人性角度，突然多出10萬申請量，容易出現誰給的薪水高、誰家工作比較輕鬆，就更容易搶到工的現象。

他進一步指出，近期已經有家庭反映看護工要求加薪，或跟雇主反映想轉換照顧更為輕鬆的家庭，部分仲介也開始打廣告爭搶申請案源，這些棄重擇輕的狀況，都驗證了勞動部、專家學者、民團的擔憂，勞動部也與衛福部、醫學專家、民間學者召開多次會議，集思廣益減緩衝擊。但陳世昌坦言，即便有配套措施，仍無法完全避免衝擊。

發展署管理組組長蘇裕國也說，搶人之下，加薪就會變成基本條件，但就算加薪也不一定請得到看護工，將可能造成家人必須放棄工作照顧親人。

勞動部六大配套措施如下

一、推動輕重分流重症優先：

跨部會合作建立「輕重分流重症優先」制度，自 免評申請、審查許可、引進移工至聘僱管理，檢附「重症」證明，將「優 先」審查處理，一般申請案則依案量依序處理;持有醫療或失能證明者， 依照現行制度向所在地長期照顧管理中心提出申請，重症案件原則1日完成本國照顧服務員推介及介紹長照資源，一般案件則為7 日;另年滿80歲 只附身分證明文件者，則上勞動部台灣就業通網站申請刊登求才資訊，辦理國內求才至少7日。

二、擴大重症多元免評資格：

為了讓重症失能者可用現有醫療證明申請外籍家 庭看護工，不用再重複評巴氏量表，經多次諮詢醫學團體與長照專家，再 次擴大多元免評新增3對象，包括不分齡癌症第四期以上患者、全癱無法自行下床者及過去1年內曾聘僱看護工或中階看護工者，未來僅需檢附1年內有效證明即可申請，落實簡政便民。

三、重症家庭國內承接最優先：

將重症家庭國內承接移工順位列為最優先，同時開放重症家庭可跨業別承接移工，移工只要在核發聘僱許可前，完成補充訓練 20 小時即可順利轉任。另外重症家庭也透過勞動部直接聘僱聯合服務中心專案辦理「短期、高媒合次數」協助選工。

四、協調來源國增加量能確保品質：

勞動部已努力與4個移工來源國協商增加 量能與確保培訓品質，並配合輕重分流政策，在文件驗證程序，重症案件維持現行作業日數(約5日)。我國駐外館處也會優先處理重症案件的移工工作簽證申請。

五、補足第一線執行人力：

因應新法上路可能增加10萬人的申請量，在處理申請案件第一線行政人力總共增加188人，以落實「重症分流優先處理」，不讓重症申請案產生延宕。

六、擴編預算支持看護家庭：勞動部擴編11.8億的預算，協助重症家庭渡過照顧空窗期提供擴大喘息與短期照顧服務，及製作「外籍家庭看護雇主權益手冊」提供聘僱注意事項及支援服務，並擴大 LINE@移點通服務，提供家庭雇主個人化功能，即時推播聘僱移工的重要資訊。