西南風明最強！氣象署：今晚起中南部雨區擴大雨勢增
昨晚起西南氣流增強，中央氣象署資深預報員趙竑上午指出，周三前都會受到西南氣流影響。今晚起台灣轉西南風，中南部降雨範圍擴大、降雨增加。明天西南風最強，要留意豪雨等級以上降雨，中南部雨勢明顯，易有大雨或豪雨，南部要注意豪雨以上等級降雨。
趙竑表示，根據氣象署統計，昨天到今天台灣各地都有降雨，但主要在中南部。昨天到今天累積雨量，最大為嘉義縣477毫米、其次是台南433毫米、雲林409.5毫米，雨量十分驚人。北部降雨今天逐步增加，主要是受到北方竹節草颱風影響，東半部則以午後降雨為主。
趙竑表示，台灣今天天氣仍不穩定，目前在高屏、南台東及蘭嶼、恆春半島降雨比較明顯。而受颱風外圍環流影響，北台灣清晨起降雨增加，有一波波雨勢，北部今天也要留意局部大雨。
趙竑指出，目前風場西南西，竹節草颱風持續朝西北往浙江沿海方向移動，往北過程對台灣影響愈少，但帶動低壓帶風場變化， 今晚起台灣附近轉為西南風，中南部降雨會慢慢增加。
今天上午降雨以南高屏為主，趙竑說，下午之後山區有午後雷陣雨，南高屏仍有水氣不斷移入。今晚到明晨中南部降雨逐漸增加，範圍擴大，明晨再從平地擴大到山區。
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