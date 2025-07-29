具俊曄長坐金寶山陪伴大S！醫揭「綑綁感」小心延續性哀傷障礙

大S徐熙媛病逝已快半年，徐家人至今走不出傷痛，歐巴具俊曄同樣深陷在喪妻之痛中。網友beef_0201日前載送客人到金寶山給大S獻花，驚見具俊曄在毫無遮蔽物的情況下就坐在大S的墓地旁，獨自一人守著摯愛。

由於畫面太震撼，在不打擾具俊曄的情況下，網友beef_0201拍下歐巴充滿悲傷的身影，並在Threads上分享道：「本來想說會不會找不到在哪，已經做好一個一個看的準備！後來在一個轉彎就看到一個男的坐在墓地的中央！我當下就想說：難道那是具俊曄？ 結果接近之後真的是！他很客氣的跟我們說謝謝你們！」

beef_0201表示：「說真的我看到他的身影就感覺到滿滿的哀傷！我很難想像說一生摯愛突然離開的痛苦！他真的是我看過最深情的男人了…希望他可以走出傷痛。」

對此，衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，面對親密的家人過世，每個人處理心中悲傷的狀況，各有所不同，如果又有三大脆弱因子時，包括過世的人是生命中別具意義的人，或是身心曾受過創傷，甚至曾有憂鬱症病史，這時的喪親之痛，就有可能轉變為「延續性的哀傷障礙症」，也就是會出現延續性的悲傷、憂鬱。此疾病已於2022年正式納入疾病診斷行列。

李俊宏說，正因為無法接受最愛的人離世的事實，當事人的時間、情緒會一直卡在悲傷裡，進而影響日常生活、人際關係、自我價值，甚至是感覺「我最愛的已經離開了，而對未來沒有期待」，如此的悲傷情緒持續一年，就屬於「延續性哀傷障礙症」。

延續性哀傷障礙會讓人感覺到很深的孤獨、空虛，且情感逐漸麻木，對生活失去興趣，因此，患者多半會一直想要待在過世親人的旁邊，比如像是待在墓園，這是一種「綑綁感」，另一種則是不願意再碰觸與愛人相關的情境及地點，這是種「迴避感」，這都是走不出哀痛的表現。

李俊宏說，延續性哀傷障礙像憂鬱症，患者有一種走不出來的狀態，也會影響到食慾、睡眠等生理徵象，這時需要專業協助，可以透過抗憂鬱劑、抗焦慮劑等藥物治療，以及安排心理諮商等，協助病人身心平衡，找到生命的意義及方向，重建生命。因為離世的親人，也不希望在世的人哀傷、哀痛，而是過得更好。

如果患者症狀持續沒有好轉，患者可能會無法工作而離職，或出現濫用藥物、酗酒、失眠、日常生活混亂，更可能在過世親人的生日、忌日等紀念日，交代遺言、自我傷害或表達輕生的想法，李俊宏說，四周的人一定要多加注意，避免意外事件的發生。