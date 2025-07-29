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出國買的果乾都能帶回台？防疫署曝「2常見產品」禁帶 誤踩紅線可罰15萬

聯合新聞網／ 綜合報導
果乾示意圖。圖／123RF
果乾示意圖。圖／123RF

不少人出國旅遊都會開心地買買買，卻總在回台前一刻卡關，面對滿滿戰利品，究竟哪些才可以帶回台灣呢？先前動植物防疫檢疫署就針對詢問度前2名的泡麵、罐頭說明入境規定，也提醒有任何疑慮，直接向現場檢疫人員詢問，即使不合格也不會受罰。除此之外，國人出國愛買的果乾、中藥材雖然都是經加工乾燥後可攜入的物品，但常見的椰棗乾、無花果乾等必須經過檢疫才能入境，違規最高將會被罰新台幣15萬元。

據防疫署規定，原則上能沖泡即食的泡麵、泡飯、速食米粉、速食粥等，都可免施檢疫，但若是內含肉類零食如火腿腸、鳳爪等，就不能攜帶。至於罐頭類產品，若確定經過高溫高壓滅菌的罐頭產品，如馬口鐵罐頭、調理包（軟罐頭）、玻璃罐頭等就可免施檢疫，但真空包裝、自熱火鍋鋁箔袋則是禁止攜帶。

此外，經充分乾燥、醃漬、焙炒、煮熟調製等、內部已達加工狀態的「果乾」產品，和不含種子的乾燥或製粉植物性中藥材，一般可免施檢疫，但常見的椰棗乾、無花果乾則需經檢疫合格才能攜入，亞麻子、車前子、決明子、孜然茴香等種子類中藥材也需經檢疫合格才能帶。

針對網友追問，動植物防疫檢疫署粉專也建議，如遇無法判斷的產品，入境時主動至行李轉盤附近的「動植物檢疫」櫃檯洽詢，檢疫人員會以實物判斷，即使判定不合格也不會受罰。

零食 泡麵 出國旅遊

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