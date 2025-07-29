影／加班費追補遭刁難 台大醫院工會批癌醫人力短缺想賴帳

台大醫院工會癌醫分會、台大醫院工會，上午前往台大醫院癌醫中心分院舉行「台大癌醫追補工資百般刁難 人力短缺加班黑數病入膏肓」記者會，成大醫院工會、台北榮總工會、新光醫院工會前往聲援。指醫療人力短缺、業務只增不減，臨床人員的辛勞付出，卻慘淪加班黑數。醫院以「最小加班單位」來凹掉勞工的加班費。

台大醫院工會癌醫分會理事長許銘修表示，工會在去年7月成功爭取「加班費計算至逐分鐘」並據民法「回溯追捕五年加班費」。自今年上路後在台大總院大抵施行順利，然而在回溯加班費部分，卻遭台大癌醫院方百般惡意阻撓。許銘修指，台大癌醫長年人力短缺正是產生海量加班時數的核心原因，院方非但不深 ，切檢討竟還有臉在加班費上賴帳，可謂荒謬至極。