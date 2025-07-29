快訊

726完封普發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」 網全炸鍋

iPhone 17 Pro野外實機照曝光！還有保全狂擋手機這一處真實性更高

嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台大癌醫遭爆醫護出走嚴重還刁難加班申請 工會：至多20萬加班費遭刪

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院工會癌醫分會、台大醫院工會，上午前往台大醫院癌醫中心分院舉行「台大癌醫追補工資百般刁難 人力短缺加班黑數病入膏肓」記者會，台大醫院工會癌醫分會理事長許銘修表示，工會雖成功追捕五年加班費，卻遭台大癌醫院方百般惡意阻撓。記者黃義書／攝影
台大醫院工會癌醫分會、台大醫院工會，上午前往台大醫院癌醫中心分院舉行「台大癌醫追補工資百般刁難 人力短缺加班黑數病入膏肓」記者會，台大醫院工會癌醫分會理事長許銘修表示，工會雖成功追捕五年加班費，卻遭台大癌醫院方百般惡意阻撓。記者黃義書／攝影

我國醫療人力短缺，醫護工作負擔不斷增加，台大醫院過去存在加班只能以小時計情況，台大醫院工會去年成功爭取「加班費計算至分鐘」，依法可回溯追捕5年加班費，相關申請在總院運作順利，但台大癌醫中心分院基層今天與工會代表共同出面控訴，院方刁難加班費申請，要求「要有文字記錄」才能申請，有護理師遭刪除300小時加班費，5年共10萬元加班費不翼而飛。

台大醫院工會癌醫分會理事長許銘修表示，我國醫療院所人力嚴重短缺，台大癌醫卻不補人力，業務重擔只增不減，許多臨床人員辛勞付出，卻領不到加班費，有工會會員投訴，加班費申請流程「有如進入魔幻迷宮，充滿未知與刁難」，從護理長開始，院方「層層加碼」，要求舉證加班事實，且要有護理紀錄才能申請，導致加班費流失。

台大癌醫分院病房護理師林恆駿表示，加班費申請機制總院與癌醫分院標準不一，總院只要有打卡紀錄就可申請，癌醫分院則要求要有護理紀錄才算數，但臨床實務上，不是所有工作內容都有護理紀錄可查，例如協助病人急救、困難放針、醫材點班、交班等項目，沒有任何簽章記錄，但這些也是護理師加班提供的勞務，院方不該強行刪除。

林恆駿指出，身邊許多同事申報加班時，遇到院方百般刁難、退件，甚至突然縮短申請時間，想藉此逼退申請加班的同仁，而加班申請被刪除的理由，包括遭院方認定加班舉證不足、時數過勞基法規定等，推算院方強行核刪加班申請，每名護理師損失數萬至20萬元加班費，「我們沒有想要多拿，只是想取得應有的加班費。」

台大醫院工會癌醫分會常務理事潘泓甫說，台大癌醫人力短缺困境非一日之寒，院內內科重症病床數，已由16床降載至11床，幅度超過3成以上，人力不足導致輪班困難，護理師大規模離職出走潮未曾緩解，也曾傳出護理師掛病號倒下的情況，同時，院方卻還在加開高價病床，癌醫高層再不正視問題嚴重性，受苦的不僅是院內醫護人員，也會損及民眾就醫權利。

台大癌醫中心分院基層今天與工會代表共同出面控訴，院方刁難加班費申請，要求「要有文字記錄」才能申請，有護理師遭刪除300小時加班費，5年共10萬元加班費不翼而飛。記者林琮恩／攝影
台大癌醫中心分院基層今天與工會代表共同出面控訴，院方刁難加班費申請，要求「要有文字記錄」才能申請，有護理師遭刪除300小時加班費，5年共10萬元加班費不翼而飛。記者林琮恩／攝影
台大醫院工會癌醫分會、台大醫院工會，上午前往台大醫院癌醫中心分院舉行「台大癌醫追補工資百般刁難 人力短缺加班黑數病入膏肓」記者會，要求台大癌醫應停止刁難五年加班費追補，與工會開展協商並延長三個月作業時間。記者黃義書／攝影
台大醫院工會癌醫分會、台大醫院工會，上午前往台大醫院癌醫中心分院舉行「台大癌醫追補工資百般刁難 人力短缺加班黑數病入膏肓」記者會，要求台大癌醫應停止刁難五年加班費追補，與工會開展協商並延長三個月作業時間。記者黃義書／攝影

加班費 護理師 台大醫院

延伸閱讀

綠委林岱樺涉貪首開庭 僅傳1助理到庭

勞資談不攏 波音戰機廠勞工恐發起罷工

從80到55公斤！手術護理師古庭瑜健身逆轉人生 「在手術房站得更穩」

嘉義女住院爭吵打傷護理師 嘉檢聲請違反醫療法簡判

相關新聞

具俊曄長坐金寶山陪伴大S！醫揭「綑綁感」小心延續性哀傷障礙

大S徐熙媛病逝已快半年，徐家人至今走不出傷痛，歐巴具俊曄同樣深陷在喪妻之痛中。網友beef_0201日前載送客人到金寶山...

影／文湖線列車動彈不得…乘客走鐵軌旁畫面曝光 上班族氣炸

台北捷運文湖線今早8點多發生一部列車異常警訊，由於是通勤尖峰時段，大批乘客擠爆月台，甚至困在車廂，還被工作人員引導走在鐵...

鄭明典貼圖「看見大氣長河」氣流昨晚無法越山 網友：好險啊

昨晚起西南氣流增強，中央氣象署指出，周三前都會受到西南氣流影響，中南部雨勢明顯，易有大雨或豪雨，甚至局部豪雨等級降雨發生...

大雨下到何時？吳德榮揭此時天氣恢復晴朗炎熱

大雨一直下，中南部要防致災雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（htt...

台大癌醫遭爆醫護出走嚴重還刁難加班申請 工會：至多20萬加班費遭刪

我國醫療人力短缺，醫護工作負擔不斷增加，台大醫院過去存在加班只能以小時計情況，台大醫院工會去年成功爭取「加班費計算至分鐘...

12綠植盆栽大PK！最強空氣淨化 研究證實：僅「它」能增加負離子

中興大學園藝學系博士朱恬儀研究發現，家中綠植盆栽其實是天然空氣淨化機，常見的粗肋草、黃金葛等12種觀葉植物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。