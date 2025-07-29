台大癌醫遭爆醫護出走嚴重還刁難加班申請 工會：至多20萬加班費遭刪

我國醫療人力短缺，醫護工作負擔不斷增加，台大醫院過去存在加班只能以小時計情況，台大醫院工會去年成功爭取「加班費計算至分鐘」，依法可回溯追捕5年加班費，相關申請在總院運作順利，但台大癌醫中心分院基層今天與工會代表共同出面控訴，院方刁難加班費申請，要求「要有文字記錄」才能申請，有護理師遭刪除300小時加班費，5年共10萬元加班費不翼而飛。

台大醫院工會癌醫分會理事長許銘修表示，我國醫療院所人力嚴重短缺，台大癌醫卻不補人力，業務重擔只增不減，許多臨床人員辛勞付出，卻領不到加班費，有工會會員投訴，加班費申請流程「有如進入魔幻迷宮，充滿未知與刁難」，從護理長開始，院方「層層加碼」，要求舉證加班事實，且要有護理紀錄才能申請，導致加班費流失。

台大癌醫分院病房護理師林恆駿表示，加班費申請機制總院與癌醫分院標準不一，總院只要有打卡紀錄就可申請，癌醫分院則要求要有護理紀錄才算數，但臨床實務上，不是所有工作內容都有護理紀錄可查，例如協助病人急救、困難放針、醫材點班、交班等項目，沒有任何簽章記錄，但這些也是護理師加班提供的勞務，院方不該強行刪除。

林恆駿指出，身邊許多同事申報加班時，遇到院方百般刁難、退件，甚至突然縮短申請時間，想藉此逼退申請加班的同仁，而加班申請被刪除的理由，包括遭院方認定加班舉證不足、時數過勞基法規定等，推算院方強行核刪加班申請，每名護理師損失數萬至20萬元加班費，「我們沒有想要多拿，只是想取得應有的加班費。」