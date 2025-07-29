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無家族史、無血便 43歲男腹脹就醫…確診直腸癌3期

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
阮綜合醫院大腸直腸外科醫師蔡達基。圖／阮綜合醫院提供
阮綜合醫院大腸直腸外科醫師蔡達基。圖／阮綜合醫院提供

「本以為只是消化不良，沒想到竟是癌症！」43歲趙姓男子腹痛、腹脹就醫，以為只是單純工作壓力大排便不順暢，沒想到檢查發現直腸長5公分腫瘤，確診為第3期直腸癌，沒血便、也沒大腸癌家族史，卻罹癌，讓他當場難以置信。

「這案例是典型症狀不明顯的年輕型大腸癌。」阮綜合醫院大腸直腸外科醫師蔡達基指出，趙男起初未察覺異狀，只是腹脹與偶有便意未盡，直到不適感持續超過一個月，才就醫檢查。

經抽血、腹部超音波及大腸鏡檢查，意外發現直腸內有一顆近5公分的腫瘤，進一步正子攝影顯示腫瘤距離肛門口5至8公分，所幸尚未侵犯括約肌，接受結合3D影像與4K高畫質放大的經肛門微創腹腔鏡手術，完整切除腫瘤病灶。

蔡達基表示，雖然腫瘤未波及肛門括約肌，為降低腸道吻合處滲漏風險，術中設置暫時性人工肛門，術後3個月傷口癒合良好，即可安排關閉造口，恢復正常排便功能，此類手術費用已有健保給付，減輕患者經濟負擔。目前趙男接受化療，持續觀察中。

趙男無大腸癌家族史，體型中等、無明顯慢性病卻罹癌，研判與長期吸菸、應酬喝酒及吃宵夜習慣有關，血壓、血脂偏高，加速腸道惡性變化。

最新研究顯示，大腸癌有年輕化趨勢，推估與高糖、高油、高熱量飲食、缺乏蔬果與纖維攝取、作息不規律有關，雖然有遺傳病史者風險較高，但也有許多年輕患者並無家族史，生活型態成高風險關鍵，

蔡達基說，腸癌的特徵常被誤診，尤其右側腫瘤早期常無症狀，僅有輕微腹痛或慢性貧血表現，易被誤認為胃腸不適；左側腫瘤有排便習慣改變、大便變細或帶血，這些情形若出現在40至50歲族群，初期往往被誤判為痔瘡或腸躁症，延誤治療。

衛福部已因應大腸癌年輕化趨勢，將癌症篩檢年齡下修至40歲，提供40至74歲民眾每兩年一次免費糞便潛血檢查，提醒年輕族群千萬別掉以輕心，若出現腹痛、便意改變、糞便變細、血便等症狀，應及早就醫檢查。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

趙男有5公分直腸腫瘤接近肛門。圖／阮綜合醫院提供
趙男有5公分直腸腫瘤接近肛門。圖／阮綜合醫院提供
趙男有5公分直腸腫瘤。圖／阮綜合醫院提供
趙男有5公分直腸腫瘤。圖／阮綜合醫院提供

腫瘤 腹痛 大腸癌

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