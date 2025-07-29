55歲男吞嚥困難一查食道癌 驚見還有肺腺癌…3個月成功根除

一名55歲林姓男子近期出現吞嚥困難到衛福部豐原醫院就診，檢查後驚見同時罹患食道癌與肺腺癌兩種原發性癌症；在豐原醫院跨科整合醫療團隊的評估與治療下，經過3個月的分階段療程，成功切除雙癌，重拾健康生活。

豐原醫院胸腔外科主治醫師蕭凱宇指出，林男初期僅感覺「吞嚥不順、胸口卡卡」，主動安排健康檢查，透過內視鏡及電腦斷層掃描，發現食道中下段有腫瘤，同時發現右肺中葉也有結節，經病理切片確認為兩種不同癌症類型，為兩個原發腫瘤，而非食道癌轉移至肺部。

蕭凱宇表示，醫療團隊採取分階段、跨科整合的治療方式，先以胸腔鏡進行微創肺葉楔狀切除手術，成功移除肺腺癌病灶，且無淋巴轉移，食道先接受前導性化學放射治療，再進行食道切除與胃管重建手術，全程採內視鏡微創方式，僅有數個約1公分的小傷口，這樣的分階段整合療法，幅降低病人身體負擔、也提升生活品質與治癒機率。

林男說，他平時有抽菸、飲酒習慣，起初僅以為是一般喉嚨痛，未料竟接連被診斷出兩種癌症。他感謝醫療團隊的即時介入與專業治療，讓他能夠快速恢復。

根據衛生福利部公布最新「111年癌症登記報告」顯示，肺癌已連續兩年高居癌症發生率首位；「112年國人死因統計結果」顯示，食道癌則是男性十大癌症死因排名的第五位，蕭凱宇醫師提醒，食道癌與肺癌多與抽菸、飲酒等生活習慣密切相關，有高風險因子者應提高警覺，及早檢查才能掌握治療先機。