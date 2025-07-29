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影／文湖線列車動彈不得…乘客走鐵軌旁畫面曝光 上班族氣炸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北捷文湖線今早發生列車異常警訊，民眾分享「體驗走在捷運旁邊」的影片，可見多名乘客在工作人員引導下，步行在鐵軌上。圖／Threads帳號「lyspc_2312」授權提供
北捷文湖線今早發生列車異常警訊，民眾分享「體驗走在捷運旁邊」的影片，可見多名乘客在工作人員引導下，步行在鐵軌上。圖／Threads帳號「lyspc_2312」授權提供

台北捷運文湖線今早8點多發生一部列車異常警訊，由於是通勤尖峰時段，大批乘客擠爆月台，甚至困在車廂，還被工作人員引導走在鐵軌旁至其他車廂。不少人氣炸，要求台北市長蔣萬安維護好列車，不要三天兩頭壞一次。

上午8時許是通勤尖峰時段，文湖線大直站往動物園站方向一部列車發生告警訊息，行控中心安排大直站至松山機場站執行列車單線雙向運行，並啟動劍南路站至中山國中站公車接駁。

民眾在threads發文指出，「第一次搭文湖線遇到告警訊息，真的好險沒有發生意外」，也分享影片「體驗走在捷運旁邊」，多名乘客在工作人員引導下，步行在鐵軌上。

「故障不早早公告」，大批民眾被困在文湖線忠孝復興站的月台。有網友指出，「文湖線劍南站-中山國中異常，班距10分鐘，但實際等了15分鐘」，也呼籲通勤族改其他交通工具。

也有民眾驚呼，捷運在大直站往松山機場站途中突然急煞，接著就停止不動，「現在是什麼情況？」其他乘客不清楚狀況，納悶是什麼原因，「有公告？還能坐嗎？」

「第一次遇到停駛和暫時停電」，不少通勤族氣炸，卡在車廂動彈不得，「我還在超長的松山機場」，有民眾大嘆「文湖線不意外。」有人則自我安慰，「停下來感受生命的美好。」

但有民眾將矛頭轉向台北市長蔣萬安，「一直故障，台北市長不用負責嗎？」另名乘客不滿文湖線又故障，並指前陣子板南線才壞一次；他點名蔣萬安既然不把超徵的錢發給民眾說要用於市政，可以「先把基本民眾要用的捷運維護好嗎？煩不煩啊！三天兩頭壞一次。」

文湖線 松山機場

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