半月軟骨缺損影響行走 異體移植助患者重拾膝蓋功能

膝蓋疼痛未必只是小傷，若半月軟骨嚴重缺損，恐造成行走不便、膝關節失穩，甚至影響日常生活品質。醫師指出，若病患半月軟骨已無法修補，透過異體移植手術重建，是目前最有效的方式之一。術後搭配復健，患者有望重新找回膝蓋活動力與穩定性。

半月軟骨（俗稱半月板）位於大腿骨（股骨）與小腿骨（脛骨）之間，膝關節內側與外側各有一片，具備吸震與穩定關節的功能。台北慈濟醫院骨科醫師林坤輝說明，半月軟骨損傷主要有兩大類型，一為運動或外力撞擊造成破裂，常見於籃球、跆拳道或車禍患者；另一則為退化型損傷，常見於年長者、肥胖者或長期勞動者。輕則造成膝蓋疼痛、無法久站，重則因骨頭過度摩擦產生骨刺，最終甚至需接受關節置換手術。

臨床統計顯示，半月板損傷約占所有膝關節受傷的20%，其中真正需要進行異體移植者不到1%。林坤輝指出，一般情況下會先評估破裂位置與嚴重程度，若可修復可使用縫合技術保存軟骨；若碎裂嚴重則用關節鏡清除；若整塊缺失或先前手術過後無法修補，便須做異體半月軟骨移植。

「這類手術主要是利用骨骼捐贈者的半月軟骨。」林坤輝解釋，醫師會在膝蓋上開1個約2公分的主孔及2至3個小於1公分的小孔，以內視鏡導引清除碎片，再將異體半月軟骨準確置入，縫合固定於關節內，幫助恢復穩定與功能。術後3個月內需配戴護膝、使用拐杖減輕負擔，半年內避免劇烈運動，待移植組織與身體逐步融合再進行強度訓練。

41歲的許姓女子即是少數需進行半月軟骨移植的案例之一。她三個月前開始出現左膝疼痛、無法久站情形，生活大受影響。求診台北慈濟醫院後，經核磁共振檢查發現，其前十字韌帶斷裂，內側半月軟骨也幾乎消失。林坤輝研判，可能與數年前外傷手術預後不佳有關，導致半月軟骨碎裂吸收。

經過「前十字韌帶重建合併半月軟骨異體移植手術」，術後第五天，許女順利出院，目前配合復健計畫，膝關節功能穩定回復中。