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鄭明典貼圖「看見大氣長河」氣流昨晚無法越山 網友：好險啊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
鄭明典貼圖說明西南氣流。擷取自鄭明典臉書
鄭明典貼圖說明西南氣流。擷取自鄭明典臉書

昨晚起西南氣流增強，中央氣象署指出，周三前都會受到西南氣流影響，中南部雨勢明顯，易有大雨或豪雨，甚至局部豪雨等級降雨發生，呼籲民眾注意。

中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書貼圖指出，看見「大氣長河」。這是850百帕的風場，底色是風速。季風的強風帶由北印度洋直通西北太平洋(粗黑線加箭頭)，這是一股強勁又潮濕的氣流，尺度很大，攜帶大量的水氣往北半球的中、高緯度而去，因此被稱為"大氣長河"。

鄭明典說，季風系統裡的強風通過巴士海峽和菲律賓北部，這部分是季風系統裡的"西南氣流"。現在台灣東北方一圈的強風(內圈)，那是竹節草颱風的環流，現在台灣北部的雨區算是竹節草颱風外圍環流的直接影響。

鄭明典說，颱風環流外部還有一個尺度稍大的環流(外圈)，那是一個季風低壓環流。昨天南部的雨災來自季風低壓環流和季風氣流的輻合，兩者相疊產生區域性的"西南氣流"。這個輻合區的北側幾乎不下雨，可以解釋成颱風外圍沉降(很微弱)的影響。

鄭明典指出，昨天傍晚開始，這個輻合區偏南移動，台灣山區受到微弱沉降區的影響，氣流越來越無法"越山"，於是輻合區的不穩定氣流開始明顯的繞山運動，繞山運動加強近岸氣流的輻合，因此昨晚強南部對流有沿海岸線發展的趨勢，主要強對流帶沒有往陸地上移入。

不少網友在鄭明典臉書回文指出，好險啊，不然又要致災了。也有人希望天佑南部，希望雨不要下太大，不要再下了，不要再淹水致災了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 鄭明典 西南氣流

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