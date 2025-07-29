颱風暫停？賈新興曝此時環境再次有利颱風生成

最近颱風多，加上西南氣流增強，大雨一直下，何時可以恢復晴朗天氣，而颱風何時會再來？

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，短期氣候趨勢預測顯示，預估8月6日起至31日，台灣降雨轉偏少機率較高。有利颱風生成環境預估則顯示，今起至8月29日環境暫時歇息，8月30日起至9月底環境再次有利颱風生成。

昨晚起西南氣流增強，中央氣象署指出，周三前都會受到西南氣流影響，中南部雨勢明顯，易有大雨或豪雨，甚至局部豪雨等級降雨發生。

賈新興說，今日起至8月5日，受低壓帶偏強西南風影響，苗栗以南有連續降雨發生且易有局部較大雨勢發生的機率，午後其它地區有局部短暫陣雨。6日至7日午後各地山區有零星短暫陣雨。

賈新興指出，有利颱風生成環境預估則顯示，今起至8月29日環境暫時歇息，30日起至9月底環境再次有利颱風生成。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。