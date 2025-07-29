12綠植盆栽大PK！最強空氣淨化 研究證實：僅「它」能增加負離子

中興大學園藝學系博士朱恬儀研究發現，家中綠植盆栽其實是天然空氣淨化機，常見的粗肋草、黃金葛等12種觀葉植物，僅「山蘇」能顯著增加有益健康的空氣負離子，其餘11種則是能降低對健康有害的空氣正離子；若要發揮最佳「空氣淨化力」，應放置光線明亮、空氣流通處，適時澆水並保持葉面清潔。

允泰工程顧問公司董事長助理朱恬儀博士說明，空氣中的「正離子」來自電子產品、冷氣、車輛廢氣等，濃度過高易導致頭痛、疲倦、情緒焦躁；「負離子」則有益身心與提升空氣清潔度，常存在於瀑布、森林等自然環境中，被證實有助於身心放鬆、提升呼吸效率與情緒穩定。

朱恬儀研究證實，家中綠植盆栽其實是天然空氣淨化機，包括粗肋草、黃金葛、吊蘭、山蘇、蔓綠絨、黛粉葉、龜背芋、白網紋草、白蝴蝶合果芋、西瓜皮椒草、綠孔雀竹芋、冷水花等在內的12種觀葉植物，能降低對健康有害的空氣正離子，調節空氣離子濃度，提升空氣清潔度。

朱恬儀建議，若想讓這12種觀葉植物發揮最佳「空氣淨化力」，應放置光線明亮但避免直曬、空氣流通的位置，適合擺設於臥室、書房、辦公室，適時澆水並保持葉面清潔，有助植物持續進行空氣離子調節作用。