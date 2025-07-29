西南氣流+竹節草外圍環流 16縣市豪大雨特報下到晚上

夏季時常會囤積不少保冷劑，尤其外帶食品、甜點或生鮮配送時經常附上，但用完就丟總覺得可惜。根據日媒「HUFFPOST」報導，日本自衛隊東京地區協力總部日前在社群平台X上分享一則居家小妙招，只需簡單的幾個步驟，保冷劑立刻搖身一變，成為實用的消臭或芳香小物，至今已有2.2萬人次觀看，引發網友熱烈討論。

2025-07-29 07:58