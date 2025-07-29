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西南氣流+竹節草外圍環流 16縣市豪大雨特報下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
西南氣流來襲，中南部嚴防持續性豪大雨。聯合報系資料照
西南氣流來襲，中南部嚴防持續性豪大雨。聯合報系資料照

中央氣象署上午針對全台16縣市發布豪雨特報，其中台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島為大豪雨，恐一路下到晚上。

氣象署指出，西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(29)日台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、嘉義市、澎湖縣及台東縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、彰化、雲林、南投及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。豪雨：嘉義市、嘉義縣、台東縣山區、澎湖縣。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣。影響時間：29日晨至29日晚上。

豪雨 嘉義 屏東縣 西南氣流

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