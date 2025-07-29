西南氣流強風軸北拉 吳聖宇：今晚起中彰投也要注意大雨了

昨晚起北部、中南部都下大雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，南北兩部分的降雨回波，北台灣的回波來自竹節草颱風的外圍環流北風到西北風帶來的，南部近海的回波則是來自偏西到西南風近岸後減速輻合的水氣所形成，正在各自為南北帶來降雨。

吳聖宇指出，西南風有增強趨勢，可能逐漸來到西南氣流強度，再加上北風南下交會，有可能在中南部近海建立明顯的輻合降雨帶，然後再移入沿岸陸地，後續隨著南北風交會更加明顯，降雨帶的規模擴大，移入陸地就會造成顯著降雨，昨晚到今天上午降雨熱區比較偏向平原，今天白天之後降雨熱區有往山區移動趨勢。

吳聖宇說，今晚開始一直到周三、周四隨著竹節草颱風逐漸來到華東陸地並且轉北移動之後，西南氣流的風速可能變得更強，而且強風軸往北拉，不只南部的雨勢仍然很大，中部的中彰投一帶也要開始注意較為顯著的雨勢。

吳聖宇指出，周五到周末這種西南氣流強風軸可能還會持續在台灣附近，風速稍微減弱一些，但是中南部地區還是要持續注意比較明顯的降雨。真正降雨要趨緩可能要等到下周一，西南風的強風軸隨著太平洋高壓逐漸伸入日本以南、琉球以東海面而有往南、往西調整的趨勢，降雨才會趨緩下來。下周二(5日)之後高壓繼續西伸增強，才有機會真正結束這一輪異常活躍的季風低壓槽活動，台灣的天氣才有可能回到比較典型的夏季山區午後局部雷雨天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。