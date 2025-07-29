大雨下到何時？吳德榮揭此時天氣恢復晴朗炎熱

大雨一直下，中南部要防致災雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下周一(29至4日)季風環流的「西南季風」進入台灣附近，迎風面中南部為「連日多雨」的型態，伴隨大量致災雨；大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後影響的範圍擴大，其中並有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)發生的機率，應注意防範；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。

今日各地區氣溫為：北部24至33度、中部23至33度、南部23至32度及東部22至35度。

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下周三(6日)太平洋高壓增強，「西南季風」減弱、北移，連日大量降雨的型態改變，恢復為晴朗炎熱的盛夏。

吳德榮指出，最新(29日2時)氣象署「颱風暴風圈侵襲機率圖」顯示，「輕颱竹節草」在季風環流內，受其導引撲向浙江、將再北轉江蘇，無侵台機率。「中颱柯羅莎」則持續在日本南方海面，偏北而行，離台很遠、更無影響。