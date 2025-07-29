台灣首對AI男女二重唱即將正式出道 杜奕瑾：AI並不可怕
八月初，四位花蓮歌手迴佳、花瀾、基姜、陳廷恩，將在花蓮流行音樂AI實驗基地舉辦專輯發表會。四位歌手中有兩位是AI、兩位是人類，現場發表首張人與AI共創專輯「東Care」，包含九首「人+AI」共創歌曲。這也是台灣人工智慧實驗室訓練的AI虛擬歌手組合「洄佳與花瀾」正式出道之作。迴佳、花瀾的催生者，正是台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。他認為，台灣流行音樂曾是華文世界的龍頭，AI可讓台灣的流行音樂產業繼續發光發熱。
生成式AI的崛起對音樂創作帶來衝擊。英國政府正考慮修改法律，允許AI開發人員使用網路上創作者的內容來幫助開發他們的模型，除非創作者主動通知退出。披頭四歌手保羅麥卡尼帶頭發聲反對，認為此舉將造成「AI剝削創作者」。但在二○二三年，披頭四才使用AI抽取約翰藍儂生前錄音中的歌聲，和其他在世歌手合成一張「披頭四最後的專輯」，叫好叫座，贏得兩座葛萊美獎。
而音樂平台spotify近期則出現一個迷幻搖滾民謠樂團The Velvet Sundown，聽眾突破五十萬人次，因歌手和樂手從未公開「露面」、僅在網路社群發文，遭質疑是人工智慧樂團。
「AI並不可怕，只要我們發展的是負責任人工智慧（Responsible AI）。」負責任人工智慧是一種在安全、可靠且道德的方式下，開發、評估及部署AI系統的方法。杜奕瑾表示，他從二○一七年開始推動「負責任人工智慧」，台灣可說是走在世界前端。
今年初，杜奕瑾帶著台灣人工智慧實驗室進駐花蓮流行音樂AI實驗基地，嘗試各種「負責任AI」的音樂開發。他跟李建復、林強等音樂人取得授權，其歌曲若被AI使用、可獲得合理分潤；而歌手也可以使用生成式AI打造千變萬化的MV。而新世代歌手則跟AI合作共創歌曲、創作完還可以直接在基地現場表演。杜奕瑾表示，這些人與ＡＩ共創的歌曲，因為有人的意志在裡頭，版權屬於人類。
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走進花蓮流行音樂AI實驗基地，用手機掃描QR CODE輸入關鍵字，再選擇男聲或女聲，駐館AI便會為你打造專屬歌曲。三分鐘後，AI歌手迴佳、花瀾便會出現在融入花蓮山水影像的ＭＶ上，為你獻唱這首歌，歌詞則在牆壁上浮現。這首歌曲版權算誰的？台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，國際間已經形成共識，如果全部是生成式AI完成的創作便不具著作權。但如果是人類與AI合作的樂曲，人類注入自己的創作元素和意志，版權屬於人類。
杜奕瑾表示，AI歌手迴佳、花瀾的歌聲是與四位人類聲優合作，取得其聲音的授權訓練AI模型。而訪客和AI對話產生的詞曲則來自「AI音樂FedGPT大腦」，其為繁體中文流行音樂專屬GPT，訓練過程涵蓋一千億條台灣語料；MV則是由FedGPT內建的視覺語言模型，分析並理解台灣流行音樂MV資料生成。
在英國，披頭四透過AI讓約翰藍儂的歌聲「復活」完成世紀大合唱；而在台灣，「民歌教父」李建復則指導AI，復刻歌手范怡文、李明德「青春版」嗓音與影像，並讓真人與AI一起合唱。李建復曾參與打造全球首個正版華語AI歌聲平台「AI愛播」，他認為，音樂人可以透過AI的輔助激發更多靈感，過去年輕創作者發表一首歌需要一個月的時間，如今有AI輔助，從創作到上架可能只需一天。
AI與人類合作的創作，可以參加金曲獎、金鼎獎嗎？不同的獎項、徵件，經過評審討論，對於AI的使用也有不同的規定。如金漫獎會要求說明作品以AI協助創作情形，如所使用之AI軟體、下達之指令內容等。而「文化部繪本及圖文書創作新秀獎勵」則不受理以生成式AI作為創作工具的計畫。而金曲獎參考葛萊美獎等國際獎項相關規定，AI技術可做為輔助音樂創作、製作流程的工具；但若是完全使用AI技術生成的作品，則因未具著作權，不得報名金曲獎。 而國內首個「文化藝術應用生成式AI規範指引」，文化部已經完成，目前正在申請ISBN，即將正式出版。
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