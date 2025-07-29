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健康你我他／療癒課程添助力 讓失智媽現歡顏

聯合報／ 文／沈秋梅（北市文山）
動物輔助治療，幫失智母親保持好心情。圖／沈秋梅提供
動物輔助治療，幫失智母親保持好心情。圖／沈秋梅提供

多年來重度失智的媽媽生活偏離正軌，無論我做了什麼改變，媽媽回不去了。因為失智樣態不一，諸如言語跳針重複、拒絕洗浴更衣、遊走迷路、抗拒就醫服藥、日夜顛倒錯置等，在照護上無力挫折感滿溢。幸而健康中心護理師訪視，指導照護方法與技巧，收到照護秘笈「這樣動不失智」，讓我感覺有人支援相伴。

參加健康中心、老服中心的非藥物治療課程，包括認知促進、藝術治療、芳香治療、動物輔助治療、園藝治療等，讓媽媽保持好心情，也讓我放鬆舒心。

樂齡課程生動有趣是必要元素，其中動物輔助治療，狗醫師登場總能掀起高潮，長輩配合狗醫師可以做出不可思議的動作，媽媽為了餵狗醫師喝水散步，從輪椅上奮力站了起來，這是在家根本不可能做到的事。園藝治療做香草煎蛋，到手香天然防蚊液，都讓媽媽興味盎然，開心上課。

以懷舊歌曲為主的音樂治療，讓認知不足的長輩都隨之哼唱，甚至開懷到婆娑起舞，多元有趣的課程，深深觸動照護與被照護者的心底，無法說出口的話、不曾有的肢體接觸，都能被引導很自然的互動。

我覺得非藥物治療以快樂取代悲涼，用歡樂抽離寂寞，盈盈笑語流淌在充滿療癒的課堂間，在那一刻，我們放鬆身心且自在逍遙。謝謝文山區健康中心的照護，在媽媽闇黑的失智歲月中，點亮熠熠歡顏。

失智 園藝 音樂 護理師

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